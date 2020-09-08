快訊／康軒老董返台不甩居檢！衛生局將依法開罰　李萬吉回應了

▲康軒文教集團李萬吉董事長。（圖／翻攝康軒文教集團）



記者邱茀濱／綜合報導

康軒文教集團的董事長李萬吉，被爆出於大陸返台後，沒有遵守14天的居家檢疫，竟擅自外出。對此，新北市衛生局證實，並表示將根據相關條例開罰10萬至100萬元不等。

康軒文教集團發聲明表示，有關康軒文教集團李萬吉董事長於居家檢疫期間外出一事，因李董事長赴大陸洽公近兩個月，於集團總部這邊積累甚多重大決策及公文待決辦，因此，於回台後想利用前兩天儘快將之處理好後，再安心完成居家檢疫！

對於未能徹底遵守相關防疫措施，李董事長認為自己作了不好的示範，也讓所有關心疫情的朋友擔心了！李董事長對此感到十分抱歉，他會完全尊重衛生單位對於這次事件的處理決定，並保證接下來會絕對遵守相關防疫規定。

據悉，61歲的李萬吉熱愛運動，上週自大陸返台後，竟沒有理會居家檢疫的規定，擅自外出運動，甚至到位於新店的總公司開會，事後遭到檢舉。

新北市衛生局對此表示，初步瞭解李萬吉確實在居家檢疫期間有外出狀態，但相關事證尚未移至衛生局，包含外出多久、相關違反規定情節狀況，都得等獲得資訊後才能釐清並裁處。而根據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》居家檢疫外出可處分10萬至100萬元罰款。

【相關新聞】

康軒董座從大陸返台不甩居檢！回公司開會將被罰百萬 網批：辦教育的欠教育

快訊／不甩14天居檢依法開罰！ 李萬吉被送至集檢所「強制隔離」



►52.7倍鎖水力超乾爽