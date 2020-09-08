快訊／不甩14天居檢依法開罰！　李萬吉被送至集檢所「強制隔離」

▲李萬吉。（圖／翻攝自康軒文教集團官網）



記者邱茀濱、陳雕文／綜合報導

康軒文教集團的董事長李萬吉日前從大陸返台後，沒有遵守14天的居家檢疫，竟擅自帶家人外出。對此，新北市衛生局表示，將依《嚴重特殊性傳染病肺炎防治及紓困振興特別條例第十五條第二項》處10萬元以上100萬元以下罰鍰，實際裁罰金額，將視具體事證進行裁罰，並強調已將李萬吉送至集中檢疫所「強制隔離」。

據了解，新店警方於8日上午11點派員前往李萬吉（61歲）居住的社區調閱監視器，證實李男於9月6日上午11時40分攜同妻小外出運動，於當日14時24分返家。後來李男坦承，9月6日及9月7日皆有外出。

李男解釋，7日下午1點多自行駕車前往新店的康軒總公司進行視訊會議，並未接觸到任何人，並於16時許會議結束後駕車返家。

康軒文教集團發聲明表示，有關康軒文教集團李萬吉董事長於居家檢疫期間外出一事，因李董事長赴大陸洽公近兩個月，於集團總部這邊積累甚多重大決策及公文待決辦，因此，於回台後想利用前兩天儘快將之處理好後，再安心完成居家檢疫！

對於未能徹底遵守相關防疫措施，李董事長認為自己作了不好的示範，也讓所有關心疫情的朋友擔心了！李董事長對此感到十分抱歉，他會完全尊重衛生單位對於這次事件的處理決定，並保證接下來會絕對遵守相關防疫規定。

事實上，除了處以罰鍰，指揮中心認為受檢疫者擅離住家（或指定地點）仍可能造成一定危害，因此當首次發現其擅離時，會直接進行集中檢疫強制安置。

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