李萬吉不甩居家檢疫「爆料人下場曝」！康軒：尊重裁罰結果

▲康軒文教事業董事長李萬吉從大陸返台未遵守居家檢疫規定，引發社會關切。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

康軒文教事業董事長李萬吉5日從大陸返台，未遵守14天居家檢疫規定，目前已遭強制集中檢疫並裁罰50萬元罰鍰。而今（9）日董事長幕僚及公關長許牧民說明，李董事長在返台前其實做過核酸檢測為陰性，累積2個月公務在身才打算返台後利用2天處理，此次知道作了不好的示範，也絕對完全尊重及配合衛生局裁罰結果，對於員工家屬爆料也不會追查。

請繼續往下閱讀...

▲今（9）日康軒文教事業如常營運。（圖／記者林育綾攝）

康軒文教事業董事長李萬吉昨（8）日被爆5日從大陸返台，未遵守14天居家檢疫規定，不但進公司開會，甚至出門運動，如今已被強制集中檢疫，並遭新北市衛生局裁罰50萬元。

而今（9）日康軒文教事業如常營運，員工照常上班，多數人進出都有戴口罩，大樓的正門口除了有「恭喜董事長完成第100場鐵人賽」的布條，還有防範新冠病毒的相關告示，一旁也有放置消毒酒精。

▲康軒文教事業大門還有防範新冠病毒相關告示。（圖／記者林育綾攝）

董事長幕僚及公關長許牧民表示，其實李董事長返台前已經做過核酸檢測，昨日康軒也已對外發出聲明，由於李董事長赴大陸洽公近2個月，積累甚多重大決策及公文待決辦，因此於回台後想利用前2天儘快將之處理好後，再安心完成居家檢疫，「對於未能徹底遵守相關防疫措施，李董事長認為自己作了不好的示範，也讓所有關心疫情的朋友擔心了！李董事長對此感到十分抱歉，他會完全尊重衛生單位對於這次事件的處理決定，並保證接下來會絕對遵守相關防疫規定。」

而此次李董事長未遵守檢疫規定，據媒體報導是被公司主管家屬爆料，擔心李成為防疫破口才向衛生局投訴，許牧民對此回應，「這個我們不予置評，也不會去追查，也會去尊重，畢竟他也是關心防疫，站在社會大眾角度，他也是關心疫情，也提醒了我們這些當主管的人更應該注意到。」

▲康軒文教事業董事長李萬吉熱愛運動。（圖／翻攝自康軒文教集團官網）