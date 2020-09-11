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LIVE／確診+2、口罩國家隊遭仿　指揮中心14:00最新說明

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生活中心／台北報導

台灣今日新增2例新冠肺炎境外移入個案，中央流行疫情指揮中心將於14:00召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明個案詳情。另外，台中破獲國內首座地下口罩工廠，該工廠涉嫌仿製、銷售國家隊「台灣優紙」的醫療口罩，指揮中心記者會預料也將針對此議題回應。

▲▼9月9日指揮中心記者會,陳時中,莊人祥,陳宗彥,周志浩,張上淳。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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根據指揮中心資料，加上本次新增個案，國內截至目前累計498例新冠肺炎確診病例，分別為406例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；其中7人死亡、475人解除隔離，其餘住院隔離中。

國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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