兩岸真的會開戰嗎？　資深媒體人斷言「台灣最後結局」

▲解放軍094A型核潛艦。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

台海情勢緊張！解放軍連續2天進入我西南海空域演訓，讓國防部、外交部罕見接連開記者會，也掀起網友們大肆討論，「兩岸真的會開戰嗎？」對此，資深媒體人韋安則認為，台灣扮演著美國高科技生產基地的關鍵角色，中美不會在台海開戰，兩岸也不會開戰。

韋安在《NOWnews》名家論壇撰文指出，今年以來，共機跨越海峽中線已常態化，近期，共軍又在沿海多地軍事演習。美軍航艦則在不到1年裡，穿越台灣海峽近 10 次，並向台灣大舉出售各式武器，「台海已成為受國際矚目的戰爭高風險區域，但兩岸真的會開打嗎？」

他認為，兩岸已進入 30 年來，最為緊張的時刻。但韋安話鋒一轉指出，不過，除了政治因素，美中台三邊密切、龐大的現實利益瓜葛，台海和平仍符合當前美中的最高國家利益。

韋安進一步解釋， 美中台三邊經濟利益關係複雜，簡單地説，美國負責技術研發，台灣負責代工生產，然後在中國大陸組裝，向國際或大陸市場銷售。他直言，大陸向台灣開第一槍時，也等於向美國的利益直接「宣戰」。同樣，如果兩岸開戰，中國的付出的經濟代價，也遠比軍事風險的代價高昂。

最後，他強調，中美不會在台海開戰，兩岸也不會開戰；台灣和平不在於戰力和「奢侈品」武器，而在於高科技產業鏈的關鍵角色，應該把所有的智慧和資源，投入到如何壯大自己「關鍵角色」的地方，讓戰爭根本無法發生，自己才會最安全。

►戴口罩也要記得保養