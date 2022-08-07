「共軍恐取得合理攻台藉口」　江啟臣：台灣陷入美中關係僵局





▲共軍無人機侵擾金門，國軍發射信號彈。（圖／記者林名揚翻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對中共持續於台海周邊進行軍事活動，國民黨立委江啟臣今（7）日表示，共軍大規模演習會結束，但這樣強度的仍會維持一陣子。他預期，美國將會繼續通過對台法案或是軍售案，屆時中共更有理由繼續進行軍事行動。

江啟臣說，接下來美國對台灣問題的表態，以及美中關係如何修復都是重點，因爲此事已經壓縮到美台關係，甚至台灣對外的經貿關係，蔡政府已困在美中僵局中。他強調，共軍大規模的演習會結束，但之後仍維持一定的強度一陣子，這期間必須要觀察美、中、台三邊的互動，以及美國對於台灣問題的表態，「如果美國國會接下來要繼續通過相關的對台法案，或是出售武器給台灣，那中共就有理由更合理的繼續進行軍事行動」。

江啟臣說，只要讓中共有一點理由，就能拿來做為打壓台灣的藉口，美中之間氣氛不好，中共就都有理由反對。所以現在已經不是兩岸關係的問題，而是美中關係如何修復，進一步影響到與台灣的關係。

江啟臣說，對於政府接下來如何因應，台灣政府這次相對比較克制和低調，但接下來要如何因應真的不容易，強也不是、弱也不是，強又容易造成挑釁，但弱又可能讓共軍發動突襲，藉機打下台灣，所以軟硬之間的拿捏必須要非常得當，否則就會陷入困境。

江啟臣說，蔡英文政府在整個兩岸和對外政策的選擇之下，現在陷入泥淖，在美中關係僵局下走不出來，被困住了。