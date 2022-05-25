中國外交部痛斥「美日核武共享」：自居核武受害國　做法極其虛偽

▲中國外交部痛斥「美日核武共享」，認為日本作法極其虛偽。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

中國外交部在25日的例行記者會上，回應「美日核武共享」的議題時表示，日本作為NPT無核武器締約國，期以核武器受害國自居，現在還縱容國內討論違反NPT的「核共享」政策，日方這種自相矛盾的做法極其虛偽。

中國外交部發言人汪文斌表示，根據《不擴散核武器條約》（NPT）規定，無核武器締約國承諾不直接或間接從任何讓與國接受核武器或對這種武器的控制權。如果日本與美「核共享」，將違反NPT規定，加劇核擴散與核衝突風險。

汪文斌指出， 日本作為NPT無核武器締約國，在未能深刻反省侵略歷史的同時，長期以核武器受害國自居，唱著推進核裁軍、反對核擴散的高調，在實踐中卻享受著美國的「核保護傘」，反對和阻撓美國放棄首先使用核武器政策，現在還縱容國內討論違反NPT的「核共享」政策。

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）



汪文斌說，日方這種自相矛盾的做法極其虛偽。近期，日本公然討論修改自身承諾的「無核三原則」，甚至在向NPT審議大會提交的最新版國家報告中刪除了相關表述，日方相關消極動向值得國際社會保持高度警惕。

汪文斌強調， 如果日方真的在國際安全與軍控問題上採取負責任態度，就應該切實履行作為無核武器國家的義務，繼續遵守自身承諾的「無核三原則」，不得以任何形式尋求核武器。

王文斌說，作為美國的盟國，日方還應該推動美方擯棄冷戰思維，切實降低核武器在國家安全政策中的作用，承擔起核裁軍特殊、優先責任，為維護全球和地區的戰略平衡與穩定做出應有的貢獻。