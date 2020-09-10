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老媽0課金「糖果破7685」等待新關卡！神串釣出一票骨灰級玩家

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▲Candy Crush。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲「跟播」的概念XDDDD。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／周亭瑋報導

曾風靡一時的益智類遊戲《Candy Crush Saga》，在這個手遊戰國時代，仍有一票死忠玩家「持續破關」，就有網友曬出老媽的遊戲紀錄，表示她在完全沒課金的情況下，不斷攻頂「等待新關卡」。po文釣出各地骨灰級玩家，不少網友也讚嘆，「好強，已從糖果退出好久了！」

網友昨在「爆廢公社」發文直呼，「有廢友還在玩糖果的嗎？強者我老媽一直攻頂，又再等新關卡了。神的是我媽沒課金，完全靠頭腦過關。」

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對此，不少資深玩家現身留言，「等新關卡+1」、「我也是每個禮拜攻頂，每個禮拜三等更新」、「我7182，也沒買過任何寶物」、「目前7694」、「昨晚更新還沒時間玩」、「7697」。

而網友們也紛紛讚嘆，「我是1130的菜逼八」、「直接下跪」、「超強！我600多卡翻...怒刪」、「太厲害了吧」、「最近又想起這個遊戲開始玩了」、「努力追趕」、「每個人的父母應該都攻頂，時間是最好的答案」。

《Candy Crush》是由英國網路遊戲公司King Digital開發的寶石方塊遊戲，從2012年4月發行至今，累積龐大玩家。不過有醫師認為，過於沉迷遊戲會引發多種健康問題，包括老花、頸椎移位、肌肉發炎等。

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