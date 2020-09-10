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「都結束了」小勞勃道尼確認告別鋼鐵人與漫威電影

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沒了黑豹，走了鋼鐵人、美國隊長和黑寡婦，怎麼還能是復仇者聯盟呢！！！嗚嗚嗚

「黑豹」查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）離世才讓所有漫威迷都心痛不已，近日「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）又讓影迷直呼太難過，因為他再次證實告別漫威電影！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
© Marvel

近日小勞勃道尼作客廣播節目《SmartLess》，並聊到在鋼鐵人於《復仇者聯盟：終局之戰》壯烈犧牲後，如何平衡家庭生活。主持人Jason Bateman 問他：「我想現在漫威電影的事情應該是緩下來了⋯還是已經結束了？」小勞勃道尼則回答：「都結束了。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
© Marvel

就算僅剩的希望再度被碾碎，但我們還是不放棄在各種不同的訪問裡找一些安慰。例如小勞勃道尼此次在廣播上說的是「都結束了」，指的是不會再拍「新的」漫威電影，但不包含那些「已經拍完的」，也就是說我們還是有可能看到鋼鐵人出現！因為先前有外媒報導指出，鋼鐵人會在《黑寡婦》獨立電影裡出現，且後來又有謠言進一步指出出現的方式就是《美國隊長3：英雄內戰》裡被刪除的片段，就是鋼鐵人和黑寡婦見面、要她逃亡。恰恰好可以做為《黑寡婦》電影的開頭，因為《黑》的故事時間軸就是在《美國隊長3：英雄內戰》和《復仇者聯盟：無限之戰》中間。

疫情關係許多電影都延後上映，其中就包含一延再延的《黑寡婦》，目前電影定檔於10月30日，希望屆時真的能看到鋼鐵人回歸啊！（最好美國隊長也拜託一起出現）

※BY INNA CHOU

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

黑豹走了全世界小孩擺出「wakanda forever」手勢，哭著道別心目中的超級英雄⋯

「黑豹」查德威克過世，美國隊長、雷神索爾復仇者隊友們都發文哀悼⋯⋯

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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