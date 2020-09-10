專家分析「渣男吸引體質」！整天檢討「是我不夠好」最容易入坑

▲「渣男吸引體質」多半來自童年被愛得不夠，還常常自我檢討「是我不夠好」。（示意圖，與當事人無關／取自免費圖庫Pakutaso）



記者林育綾／台北報導

近來政治人物被爆過去劈腿多人還逼女墮胎，被網友狂罵「渣男」！而寶瓶文化出版社總編朱亞君也在今（10）日於個人臉書PO文「跟時事」，分享心理師李雪的新書談到了「渣男吸引體質」，特別是童年沒被父母愛夠的女孩，常不敢相信自己配得到愛，即使犧牲或被羞辱，還常常自我檢討「是我不夠好」，最容易吸引渣男靠近。

朱亞君說，李雪這本《創傷發生得太早》花了一整本書的力氣在討論母嬰關係對人一生的影響。提到「童年沒有被父母愛夠的女孩，常不敢相信自己配得到愛。」

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「她們自體虛弱，她們總是需要另一個人來拯救，一個有權力的強大個體，求他為你遮風避雨。你在關係中軟弱，你願意答應他任何畸形的請求、你可以犧牲自己在關係中是第三者第四者，因為你要追尋的不只是愛，而是跟媽媽共生的渴望。」

朱亞君提到，在愛情裡不斷付出、犧牲、扭曲自己，甚至感到被羞辱還無法清醒的人，背後都有個聲音「是我不夠好、是我不夠好」，也因此不自覺又討好對方，期望夠好之後對方就會愛自己，也因此讓人可以予取予求。

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這正是李雪說的「吸引渣男的體質」，「一個整天自我檢討的女人，就會吸引來一個要求鞭策你的男人」。​只有自體強大了，就算遇到渣男，也會短時間辨識並拋開。

▲寶瓶文化總編朱亞君分享心理師李雪的新書《創傷發生得太早》。（圖／取自朱亞君臉書）

朱亞君推薦此書並說，「向童年的創傷告別吧。你長大了，要懂得寵愛自己，明白以現在的樣子就值得幸福，你不必那麼好、那麼委屈，你可以是個普通人，你也配擁有幸福。​而幸福，其實是平凡而寧靜的。」

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