辣女師車震小學生！他驚曝原因：老師說我比她老公的還要大

▲一名英國辣老師被指控與15歲男學生發生關係。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

圖文／CTWANT

近日英國傳出一名已婚女教師遭到學生指控，表示這名女教師曾與一名小學生車震，而原因只是因為學生的下面比她老公的還要大。

根據《鏡報》報導指出，35歲的英國已婚教師凱蒂斯（Kandice Barber），日前遭指控曾於2018年與一名15歲的男學生發生3次性關係。後來甚至還對該名男學生傳送自己的裸照，而男學生也表示，凱蒂斯曾對他說，會與他發生關係，是因為男學生的下體比凱蒂斯的老公還要大。

事情的起因是2019年時，學校內開始流傳凱蒂斯的上空照，雖然凱蒂斯第一時間就說是自己的社群網站帳號遭到駭客，但後來循線調查，發現是凱蒂斯將照片給學生，結果學生外流所導致的。為此，校長西姆斯（Nicholas Simms）表示，他曾為了這件事情，兩次找男學生來詢問，第一次詢問時，男學生是否認了他與凱蒂斯發生關係的謠言，第二次則是找男學生來寫一份否認謠言的聲明。

▲男學生坦承把凱蒂斯傳給他的裸照分享給朋友。（示意圖／免費圖庫pixels）

而經過法院調查，發現凱蒂斯曾經跟男學生借手機，將自己的帳號輸入在男學生的Snapchat的帳號內，並且傳訊息邀約約會。後來在一次約會時，凱蒂斯駕車到森林深處，與男學生在車內發生關係。

事後男學生也坦承，他有與朋友分享這件事情，也有把凱蒂斯傳給他的裸照分享給朋友。至於為何一開始會否認，是因為凱蒂斯對他表示已經懷有他的小孩，他不希望自己的小孩在監獄出生，所以一開始才會決定隱瞞這件事情。

而面對這些指控，凱蒂斯的辯護律師表示，學校方面根本沒有任何直接證據，可以證明凱蒂斯與男學生有私下聯繫的證據。而凱蒂斯也在法院上不斷否認自己與16歲以下未成年人發生關係，也否認任何與男學生的車震情節。

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