對決瘋狗浪神救援！落海男海中來回游　目擊者：他把冰箱推給別人

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

宜蘭頭城鎮大溪漁港燈塔7日上午發生一起7名釣客落海意外，而警消人員獲報到場，發現有人抱著冰桶等物漂浮。此外，稍早最新消息傳回，其中林姓、游姓釣客送醫後宣告不治，另外還有2人命危、4人輕傷，目前皆被送往醫院搶救。據目擊者表示，其中一名釣客不斷在海裡救援同伴，而他見狀也立刻協助將釣客拉上岸施予CPR，直到救援直升機抵達。

▲宜蘭7名釣客落海釀2死。（圖／地方中心翻攝）

這起案件發生在7日上午，有7名釣客在大溪漁港燈塔附近釣魚，卻不慎遭到瘋狗浪犬入海，其中林姓、游姓釣客已於12時11分、12時13分先後宣告不治，而仍有2名命危的釣客在醫院搶救當中。

▲宜蘭釣客落海，目擊者出面首訪。（圖／地方中心翻攝）

據現場目擊者表示，當時這7名釣客全在海裡面載浮載沉，情況相當危急，而其中一名體力較好的年輕人，不斷在海中救援其他同伴，先是將冰箱給其中一人漂浮，接著又游到另一名無意識的釣客身旁，並奮力將人推至礁石上，而目擊者才接手救援，將人拉上岸施予CPR，直到救援直升機抵達。

目前2名命危釣客正送往醫院搶救當中，而至於詳細的事發原因，仍有待進一步調查釐清。

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