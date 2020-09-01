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快訊／林佳龍、徐國勇台上才剛宣布交通大執法　路口2車秒追撞

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▲全國「路口安全大執法」記者會，路口意外發生追撞。（圖／記者林敬旻攝）

▲全國「路口安全大執法」記者會，路口意外發生追撞。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

為加強路口安全，交通部與警政署合作，今（1）日起將展開為期1個月的全國「路口安全大執法」。下午也在西門町舉行記者會宣導，不過，就在記者會剛結束沒多久，交通部長林佳龍及內政部長徐國勇在示範過馬路安全時，對向2台轎車馬上發生追撞事故，員警也趕緊上前處理，讓現場一陣尷尬。

▲全國「路口安全大執法」記者會，內政部長徐國勇、交通部長林佳龍示範過馬路狀況劇。（圖／記者林敬旻攝）

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▲全國「路口安全大執法」記者會，內政部長徐國勇、交通部長林佳龍示範過馬路狀況劇。（圖／記者林敬旻攝）

交通部與內政部今攜手在西門町6號出口舉行9/1路口安全大執法記者會，交通部長林佳龍表示，今天重點在於大執法，強調路口是要停讓行人，過去是禮讓讓人覺得好像不是規定，但現在是強調要停讓行人，同時行人也要依規定走行人穿越道。

林佳龍說，希望在這大執法的一個月時間，讓全國從北到南都動起來，此外，也搭配開學，教育部也規劃交通安全週，希望大家都能配合落實。

內政部長徐國勇則說，這次大執法目的是安全2字，執法取締是手段、不是目的，不是為了罰而罰，主要藉由這個月大執法把安全深植人心。

不過，就在記者會結束沒多久，林佳龍與徐國勇在路口示範過馬路，對向2台轎車隨即發生追撞事故，現場員警立即上前處理，但現場也一陣尷尬。

▲全國「路口安全大執法」記者會，內政部長徐國勇、交通部長林佳龍示範過馬路狀況劇。（圖／記者林敬旻攝）

▲全國「路口安全大執法」記者會，內政部長徐國勇、交通部長林佳龍示範過馬路狀況劇。（圖／記者林敬旻攝）

交通部路口安全大執法（9月1日起，為期1個月）

執法重點項目：

●駕駛→汽機車不停讓行人；車輛轉向不暫停讓行人優先通行；汽機車闖紅燈及紅燈右轉。

●行人→未依規定行走行人穿越道；未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路等。

警政署已發函各縣市警察局規劃為期1個月路口安全大執法工作，其執法重點項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等。

9月起將開始大執法工作，汽機車不停讓行人可罰1200到3600元；汽機車闖紅燈可罰1800到5400元；汽機車紅燈右轉可罰600到1800元；行人未依規定行走行人穿越道可罰300元。

在不禮讓行人部分，有三大狀況，包括路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向 1 個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準；路口有人指揮時，不聽從指揮強行通過者，得逕予認定舉發；以攔停舉發方式執行為原則，但當場不能或不宜攔截製單舉發者，得直接逕行舉發。

▲林佳龍提醒駕駛應禮讓行人。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲林佳龍提醒駕駛應禮讓行人。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

交通部長林佳龍表示，近年行人車禍死亡人數攀升，去年達到458人，交叉路口行人事故為209人。事故肇因以「車輛未注意車前狀況」、「搶越行人穿越道」，及「行人未依規定行走行穿線、地下道、天橋而穿越道路」為前三肇因。

他強調，下了車，每個人都是行人，都會期盼更安全的用路環境。他也提醒駕駛朋友，通過路口務必「擺頭」確認有無行人，停讓行人優先行。行人通過路口也請加快腳步，千萬別當低頭族。

▲▼仁愛大安路口,斑馬線標字,箭頭提示行走注意方向,仁愛路,大安路,行人安全,望左（Look Left）,望右（Look Right）,注意左右來車,提示效用,行人,過馬路,馬路口,馬路,行車安全。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲交通事故有六成發生在路口。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

國內交通事故死傷人數近兩年惡化攀升，其中30日死亡人數108年2,865人較107年增加85人，增幅3.1%。進一步分析交通事故發生地點計有6成發生於路口，顯見應針對路口交通事故優先防制。而近年行人死亡人數有攀升現象，自106年381人升至108年458人，而在交叉路口行人事故106年179人升至108年209人。

警政署指出，104年至109年6月份各警察機關針對「車不讓人」、「行人違反路權」違規行為舉發件數，104年87萬9,698件、105年92萬4,921件、106年105萬9,530件、107年113萬2,792件、108年138萬1,063件、109年1至6月份77萬9,110件，執法強度逐年增加，惟民眾守法觀念有待加強。

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