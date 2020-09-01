　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中秋、國慶連假國道疏導新招出爐　南下高乘載「多實施1小時」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

▲中秋、國慶連假國道疏運措施出爐。（圖／記者陳家豪攝）

記者賴文萱／台北報導

今年中秋節與國慶節連假相當接近，僅差距4天，為維持高速公路行車合理服務水準，高公局檢視歷年中秋及國慶連續假期交通狀況，透過大數據分析國道易壅塞時段路段，今（1）日公布研擬的相關疏導作為。其中，中秋連假國道免收費措施在收假日延長至上午10時，另外，南下高乘載管制時段較以往多了1小時，持續到中午12時。

請繼續往下閱讀...

高公局科長蔡明哲表示，研判連假期間，宜花東景點為熱門目的地，國5將有長時段壅塞，故於尖峰日提早實施南向高乘載管制，並於0-12時封閉石碇及坪林南入匝道；而假期首日上午蘇澳出口回堵較長時，建議前往蘇澳及冬山之用路人，可改道羅東交流道駛出利用台2、台9前往，避免塞在國5蘇澳端車陣中。

▲▼高公局副局長吳木富。（圖／記者賴文萱攝）

▲高公局副局長吳木富。（圖／記者賴文萱攝）

這次中秋及國慶連假因疫情情勢漸緩，但因仍限制出國旅遊，改以國內旅遊為主，預估國道交通量為平日之1.5倍至2倍，長短途旅遊旅次將較往年成長，部分路段於尖峰時段之交通量早已超過可服務容量，雖然已提早實施國1國3南向高乘載管制，並強化國5管制措施，發生壅塞仍在所難免。

▲▼中秋、國慶連假國道疏導措施。（圖／高公局提供）

▲中秋連假國道疏導措施。（圖／高公局提供，點圖可放大

中秋節連假
收費措施：
1. 單一費率(即打75折，無每日20公里優惠里程)：中秋連假期間採單一費率。
2. 路段差別費率：中秋連假期間國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
3. 暫停收費：中秋連假期間每日0至5時國道全線暫停收費，第4天收假日延長時段改為0至10時國道全線暫停收費。

入口高乘載管制：
1. 109年10月1日6至12時，實施國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道高乘載管制。
2. 109年10月1日及2日每日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。
3. 109年10月3日及4日每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

入口匝道封閉：
1. 109年10月1及2日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口，0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
2. 109年10月3及4日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口、國3西濱北向入口。

開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，中秋連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

▲▼國5往宜蘭方向彭山隧道出口坪林段。（圖／記者宋良義攝）

▲這次連假期間，0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。（圖／記者宋良義攝）

入口匝道儀控：
1. 視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。
2. 另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口)採嚴格匝道儀控管制。
3. 針對11個重點路段實施精進式匝道儀控(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、三義至頭屋、彰化系統至后里、西螺至埔鹽系統；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱、國3雙向及國5南向精進式匝道儀控)。

國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：
假期間視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

▲▼中秋、國慶連假國道疏導措施。（圖／高公局提供）

▲國慶連假國道疏導措施。（圖／高公局提供，點圖可放大

國慶日連假
收費措施：
1. 單一費率(即打75折，無每日20公里優惠里程)：國慶連假期間採單一費率。
2. 路段差別費率：國慶連假期間國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
3. 暫停收費：國慶連假期間每日0至5時國道全線暫停收費。

入口高乘載管制：
1. 109年10月9日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。
2. 10月10日6至12時，實施國5南港系統、石碇、坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。
3. 109年10月10日及11日每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

入口匝道封閉：
1. 109年10月9日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口，0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
2. 109年10月10日0至24時，封閉國1埔鹽系統雙向、虎尾北向及國3西濱北向入口。
3. 109年10月11日0至24時，封閉國1埔鹽系統、虎尾北向及國3西濱北向入口。

其餘措施如防疫作為、開放路肩、匝道儀控、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控皆與中秋連假實施內容相同。

►我們的美麗就 用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
台61線嚴重車禍2死！駕駛「頭身分離」屍塊噴飛橋下
超詭密室入口曝光　保全妻「4大怪異舉動」列關係人
高雄少女破案關鍵人物　14歲「神隊友」一舉動救命網推爆
高嘉瑜探望館長獻唱「隱形的翅膀」　他表情逐漸母湯
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「6胎以上」最會生的媽媽曝光！還有7寶媽現身...都獲頒獎金禮盒

中秋連假車流估將創歷史新高　國5石碇、坪林南向入口首度封半天

行動不便柚農無法賣1.2萬斤柚子　宜縣議員黃琤婷：請大家幫幫忙

80歲老農種西瓜養孫！採「3000顆」遭棄單...花蓮人+1秒殺超暖心

每天來吃早餐！超遠房親戚「2理由狂賒帳」　闆娘：欠錢最大聲

蒜頭漲3倍...農民減產＋進口蒜被退200貨櫃「蒜商搶貨差點下跪」

女兒學期新目標「坐等寒假」！太誠實媽媽秒傻眼　老師8字神回覆

中秋、國慶連假國道疏導新招出爐　南下高乘載「多實施1小時」

12歲表妹加「國中生交友社團」！　他一看秒暴怒：大學生混入聊色

震撼阿爾卑斯山腳的優人神鼓！劉若瑀回老泉山，尋找內在的祭天

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

《以家人之名》子秋的心結尖尖來解　凌霄公開戀情「大舅子」等著篡位

「誰在監視我」無法消失的注目感　從社工師眼中看你不了解的思覺失調

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！　4天沒回家...妻竟刪LINE重要對話

阿伯從車格拖整台機車擺紅線！　掉包過程全錄...網怒：應該提告

蔡恩雨翻唱任然情歌《飛鳥和蟬》　不再電音風！溫柔嗓音撫慰網心

「6胎以上」最會生的媽媽曝光！還有7寶媽現身...都獲頒獎金禮盒

中秋連假車流估將創歷史新高　國5石碇、坪林南向入口首度封半天

行動不便柚農無法賣1.2萬斤柚子　宜縣議員黃琤婷：請大家幫幫忙

80歲老農種西瓜養孫！採「3000顆」遭棄單...花蓮人+1秒殺超暖心

每天來吃早餐！超遠房親戚「2理由狂賒帳」　闆娘：欠錢最大聲

蒜頭漲3倍...農民減產＋進口蒜被退200貨櫃「蒜商搶貨差點下跪」

女兒學期新目標「坐等寒假」！太誠實媽媽秒傻眼　老師8字神回覆

中秋、國慶連假國道疏導新招出爐　南下高乘載「多實施1小時」

12歲表妹加「國中生交友社團」！　他一看秒暴怒：大學生混入聊色

震撼阿爾卑斯山腳的優人神鼓！劉若瑀回老泉山，尋找內在的祭天

哈登砍32分決勝時刻「看著」搭檔失誤挨批　衛少7失誤：我的錯

警察跑步後「胸悶倒地」　醫讚女兒「機警動作」救回爸爸！

晉升全台第二健康城市　台中刑案發生率最低！盧秀燕：施政方向正確

老果粉才懂！蘋果打算刪掉「＠mac.com」郵件地址　時代眼淚再+1

執行署法拍...瑪莎拉蒂183萬拍出！　台中買家爽：僅1/3價供代步

IKEA「銅板價」秋季輕食登場！地瓜格格、豆漿霜淇淋20元就吃到

文旦界的奧林匹克殿堂　2020大斗六文旦嘉年華 

「6胎以上」最會生的媽媽曝光！還有7寶媽現身...都獲頒獎金禮盒

美對台「六項保證」　華春瑩：粗暴干涉中國內政

機智醫生好忙！南韓議員擬修法：北韓天災...可派醫師進北韓援助

台女遊長灘島超露比基尼引轟動 慘被罰款...警：根本只穿繩子！

生活熱門新聞

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

普林思頓國小招生！開學僅1人註冊

梅莎登今年風王！北北基大雨特報　海神最快今接力生成

育達改名「普林思頓」僅收到1名小學生

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

是你嗎？9月份「最帶衰生肖Top3」出爐　專家：84年次小病纏身

警衛拒收餐點　嗆外送員「不拿走就丟掉」

1300人搶應徵！館長「台中健身房」引暴動

「日花3hrs開車通勤」一連5年　網勸停

快訊／雨區擴大！北北基桃大雨特報

高嘉瑜探望獻唱　館長表情逐漸母湯

才剛宣布交通大執法　路口2車秒追撞

飯糰包到一半！阿姨狂罵「這樣有毒啊」

更多熱門

相關新聞

才剛宣布交通大執法　路口2車秒追撞

才剛宣布交通大執法　路口2車秒追撞

為加強路口安全，交通部與警政署合作，今（1）日起將展開為期1個月的全國「路口安全大執法」。下午也在西門町舉行記者會宣導，不過，就在記者會剛結束沒多久，交通部長林佳龍及內政部長徐國勇在示範過馬路安全時，對向2台轎車馬上發生追撞事故。

交部修法不禮讓行人肇事致死罰3萬6

交部修法不禮讓行人肇事致死罰3萬6

高鐵中秋連假車票9/3凌晨開搶

高鐵中秋連假車票9/3凌晨開搶

2歲↓幼童強制坐後向式安全座椅

2歲↓幼童強制坐後向式安全座椅

今起連1個月全台「交通大執法」

今起連1個月全台「交通大執法」

關鍵字：

中秋連假國慶連假國道疏運交通部夜間免收費

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

快訊／高雄少女找到了

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

即／高雄少女「藏在密室夾層」

高雄少女案　全台出動200警力

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

同台孫安佐「刺青男」是饒舌歌手

高雄少女藏身「保全李宗瑞母親家」！2人一併帶回

茵聲關美肌真面目罕見現形！

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

高雄少女失蹤！警出動4車埋伏…查扣神秘文件

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！妻刪Line對話

更多

最夯影音

更多
「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播
鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面