剩9天到期！她逛農會「拿農遊券結帳」遭酸　網怒：沒券也不會去

▲農遊券即將到期。（圖／記者許展溢攝）



記者黃可昀／綜合報導

農遊券使用期限倒數9天，必須在9月17日用完這250元，很多人趕在到期前到各地農會消費，至今仍有大約140萬張尚未使用。一名女子表示，昨天她到農會買東西，結帳時店員看到她拿的是農遊券，態度立刻180度大轉變，還抱怨「沒有農遊券你們根本不會來買呀！」讓她聽了也相當火大。

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▲用農遊券買東西遭酸。（圖／翻攝自爆怨公社）



原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，「用農遊券是怎樣？沒付現金？」明明是用政府的合法票券買東西，卻莫名被店員酸言酸語，心裡實在很不是滋味，而且農遊券讓她認識了很多商家，也趁這機會買到不少在地農漁產品，原本是一件開心的事，卻被店員態度搞到心情很差，「你們賣的再便宜，沒有農遊卷我也不會來了！」

網友回應，「奇怪欸這個店員，薪水也是照領他在兇什麼」、「真的要不是有農遊劵，有些店家完全不會想去買，花完了也不會再回鍋」、「我也是有農遊券才會特別去農會超市」。

不過，多數網友認為這是員工個人問題，大部分的農漁會店員都很友善，也會細心介紹產品等等，即使農遊券用完了，以後也會考慮繼續去農漁會購物，「我去買的漁會態度很好耶，真的是員工問題」、「我去的農會他們超開心的，還幫忙搬貨上車耶」、「員工問題，我用四張還給零錢，一樣笑咪咪的，還幫我挑甜的水果」、「我去的店家還主動問有沒有農遊劵耶」。