台中第3家非營利幼兒園啟用　盧秀燕：讓年輕人敢生能養

▲▼盧秀燕主持東英非營利幼兒園啟用儀式時表示，要讓年輕人敢生能養。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

繼南屯豐樂、北屯廍子之後，東區東英非營利幼兒園7日啟用，12個班可招收332名幼生，招收數目前全市最多，市長盧秀燕出席啟用典禮時表示，「公托公幼倍增計畫」是她重要的施政目標，上任不到2年就增加131班，將持續提升幼托品質，讓台中年輕人敢生敢養、能生能養。

東英非營利幼兒園位在第9期旱溪市地重劃區內，公共設施完善、生活機能成熟，人口逐年增加，該幼兒園是市府提供土地、建物及設備，中央和市府合資1.27億元，委外經營，收費比私幼便宜，收托時間又較公幼彈性，加上交通便捷，深受家長們喜愛。

▲▼盧秀燕主持東英非營利幼兒園啟用儀式，開心和小朋友打招呼。

教育局長楊振昇說明，東英是109學年度第3所啟用的非營利幼兒園，家長每月只付3500元，第三胎以上子女每月僅需2500元，低收入及中低收入戶家庭子女免繳費用。

市議員邱素貞表示，公立幼兒園非常搶手，一位難求，每逢招生季節，服務處就接獲不少家長請託電話，她多次為雙薪家庭發聲，爭取設立非營利幼兒園，今年東南區將新增3所，包括東英、樹德、東峰等非營利幼兒園。

東英幼兒園啟用儀式上，幼生展現5大核心能力學習成果，在老師帶領下，列隊用小小雙手「奉茶」給來賓，並高聲呼喊「請用茶！」熱烈歡迎他們到場見證東英的大喜事。

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