碩博士「軟體工程師」開24K！理工人氣炸：刷新三觀...老鳥揭內幕

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

在一般人的認知中，高科技產業求才若渴，雖然專業門檻較高，但起薪也相對優渥許多。一名男網友日前在求職網上愣見，「軟體工程師」月薪竟只開24-25K，話題立刻引爆議論，畢業生們不禁擔憂，「現在很多公司都這樣。」

男網友在dcard發文驚呼，「碩、博士軟體工程師待遇24k！真是大大刷新我的三觀。」從截圖中可見，該職缺為全職的軟體工程師，學歷必須碩、博士，至於科系與工作經驗則不限；重點是，月薪只有2萬4到2萬5。

請繼續往下閱讀...

超苛刻待遇點燃大票網友怒火，紛紛留言表示，「哪家啊？七月份到了，不知道會請到誰」、「那種就不要去，想破壞勞動市場供需行情」、「我學店仔，前幾年覺得自己以後可能會餓死，跑去考國考，現在月薪35k起跳，還不包含加班出差」、「我樓下搖飲料的妹妹都有32K了欸」、「很多工作都要求博碩士，然後給基本薪資，大學畢業的我不知道應該怎麼辦」。

▲軟體工程師才24-25K。（圖／翻攝自dcard）

不過，有老鳥指出，「習慣就好，我遇過區間寫34K-80K，然後跟我說碩士新鮮人42K起跳，但公司這兩年沒賺錢 ，所以可能只有50K，可是我近3年年資，剛畢業起薪就50+了，主管說要找即戰力，覺得我非常符合，甚至比想像中的更好，然後說不能破壞行情，讓我兩年後公司有賺錢再來」、「年輕人太多沒見過世面，公司就是依規定要公開開缺，但其實是要找自己人，根本懶得去假裝面試其他人、浪費時間，等自己人進去後，再調薪到正常數字就好」。

►用過就回不去的髮油