初任教師20年少買16碗滷肉飯！教團籲政府別當慣老闆拒調薪

▲全國教師會召開脱離「低薪國恥」首要公教調薪制度化記者會。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

全國教師會今（25日）召開脱離「低薪國恥」首要公教調薪制度化記者會，提到，日前基本工資審議委員會通過明年繼續調漲基本工資，是11年來第13度調漲，但軍公教薪水不漲，恐難以脫離低薪社會，以一名初任教師為例，20年前可買到64碗滷肉飯，現在只能買到48碗。

全教會表示，根據中研院院士、知名經濟學者王平，在「台灣薪資停滯的成因與解方」一文中，舉出4個台灣低薪的主因，而「公部門薪實停滯」就是其中之一，自2000年來，軍公教只調薪4次，每3%,總共只增12.55%，和同時

期經濟成長率80%、民間平均薪資成長32%比起來，遠遠不如。

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全教會指出，物資指數增加48%，讓軍公教的實質購買力大幅下降，等於是減薪、減薪、再滅薪。即便從民國100年來起算，人均GDP成長30%，民間薪資也成長16.74%，重要民生物資指數上漲15.75%，但軍公教只調薪一次3%，可見得軍公教的調薪遠遠比不上經濟成長、民間薪資、重要民生物資指數。

全教會副秘書長張旭政以民國88年一碗20元滷肉飯為例，一名初任老師一天薪水可買到64碗，到100年一天薪水只能買到56碗，再到108年一碗30元滷肉飯，初任教師一天只能買到48碗，20年來少了16碗，質疑到底是誰偷走了軍公教薪水。

全教會理事長侯俊良認為，整個審議過程公開透明，政府調整薪資應該參考經濟成長率、民間薪資和物價指數，政府不應該用慣老闆心態，稱增加負擔拒絕調整，呼籲總統蔡英文要聽到公教人員心聲，藉由公開透明審議會，納入全國教師會代表，才能在會中表達軍公教心聲。

