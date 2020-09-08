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市代會主席任內涉茶葉、禮品貪瀆　屏東市長林恊松被起訴

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▲屏東地檢署8日依貪瀆罪起訴屏東市長林恊松等5人 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲屏東地檢署8日依貪瀆罪起訴屏東市長林恊松等5人 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署偵辦屏東市民代表會禮品採購弊案，經兩個多月偵辦，8日依貪瀆罪起訴曾任代表市會主席、現任屏東市長林恊松、現任代表會主席蕭國亮等5人起訴。檢方以林、蕭及葉3人矢口否認犯行，不思悔改，建請法院從重量處適當之刑，以儆懲戒。

檢方說，林恊松2012年1月至2018年12月25日期間，明知某市代會所用茶葉，均係其指示代表會葉姓業務承辦人向其許姓友人所購得，但許某無法開立收據，竟授意葉某向周姓女廠商取得開立用統一發票收據，並填載不實交易內容之收據，再由葉某依上開不實收據，製作不實核銷憑證後，會請某市代會不知情的會計人員辦理後續核銷作業而行使，並開立周女所營商號的支票後完成撥款程序，致生損害於某市代會審核撥付款項正確性。

嗣周女向該代表會請領支票後，再將款項如數交付予葉某，葉某扣除實際向許某購買茶葉數量金額後，剩餘款項再交付予林，合計168次，共同詐得新臺幣137萬5500元。

在禮品採購部分，林自2017年1月至2018年12月25日期間，為詐取其主席特別費，指示葉某授意向周姓女廠商協助，以採購茶葉相同方法，辦理核銷，合計50次，共同詐得99萬4950元。

代表會主席蕭國亮部分，蕭2019年1月至2020年5月期間，為詐取相關費用及主席特別費，指示葉某設法取得不實收據辦理核銷，葉明知未向周女所營商號實際採購，合計46次，共同詐得53萬4700元。另為民服務採購部分詐得3萬6000元。

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