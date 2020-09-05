知名旅遊作家挨詐「涉綁票」衝貸款　400萬金條＋200萬現鈔全扛走

▲高姓車手1個月間取走K姓女作家6百多萬元，其中包括4百萬元金條。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

知名旅遊書作家接獲詐騙集團電話，聲稱帳號涉及綁票案件遭監管，必須立刻將錢交付給檢察官，該作家不疑有他陸續面交6百多萬元給詐騙車手，詐騙集團更要求作家將現金換成金條以驗明正身，警方也循線在車手家中逮人，當場還查獲車手1家3口都吸食毒品。

警方調查，年約35歲的K姓旅遊書作家，曾出版多本旅遊指南書刊，但卻接獲詐騙集團來電，聲稱「帳戶因涉及綁票案」遭監管，嚇得K女陸續交付6百多萬元給20歲的高姓車手，最後警方登門逮人，還發現高男28歲的哥哥為通緝犯，現場還有毒品安非他命等證物。

▲高姓車手1家3口都吸毒，哥哥還因竊盜案遭通緝，訊後依法分送歸案。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，K女從7月份開始接獲詐騙集團電話，在1個月間分10次，陸續交付6百多萬元款項給高姓車手，其中詐騙集團還佯稱要交付「按捺指紋之金條」，被害人換了4百多萬的金條，另外還有2百多萬以現金交付，甚至還跑到銀行貸款給高姓車手領走。

警方在8月底獲報後展開調查，在桃園地區逮捕高姓車手，並發現高男哥哥因竊盜案遭桃園地檢署發布通緝，而家中也發現毒品安非他命，原來高嫌、哥哥以及母親1家3口都吸食毒品，訊後均依毒品罪嫌送辦，高嫌則多吃上洗錢防治法罪嫌，另哥哥也依法歸案。

警方追查，高嫌一家3口都有吸食毒品，連哥哥女朋友也加入行列，平時家中成員都是打零工維生，僅靠高姓嫌犯當車手賺錢，每次從面交款項抽取百分之一的傭金當生活費養全家，警方看了直搖頭感嘆「這麼年輕，應該認真學習一技之長」。

越想越不對勁！OL 賺翻啦

二手票券豐富你的生活

【其他新聞】

獨／嫁入豪門控遭霸凌亡！夫家曾是大稻埕布商 精華透天厝市值破2億

獨／女兒被霸凌綁繩倒梯間亡 爸媽控親家母殺人...婆婆回應了