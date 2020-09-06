水泥工人搭捷運…自備「不髒椅」　心酸照曝光感動萬人

▲工人疑似怕弄髒座位，搭捷運時坐在水泥桶上。（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

「職業不分貴賤，都是用汗水換新台幣」新北市一名男網友6日搭乘北捷環狀線，結果看到一名工人不願弄髒座位，選擇坐在油漆桶上，讓他感動拍下畫面PO網，盼社會多一點關愛和溫暖，引發網友熱烈討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼照片指出，他今天遇到了一位「做工的人」，對方秉持著「我身上髒，不要髒了座位」的想法，屈身坐在油漆桶，讓他看了既感慨又感動。

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畫面中可見，一名頭戴工程帽的中年男子低頭用著手機，神情專注，但坐著的卻是自己攜帶的白色油漆桶。照片曝光後，短短2小時就萬人按讚、400多則留言，引發迴響。

▲原PO目睹很感動，將畫面拍下PO網。（圖／爆廢公社，下同）

許多網友看完紛紛表示，「高尚的人格」、「做最骯髒的工作，賺最乾淨的錢」、「他有考量到其他乘客，真的很有心」、「好不捨」、「這就是公德心」、「這些人比那種倚老賣老搶博愛座的人更值得尊敬」、「真的是守規矩的老師傅」。

儘管有人在下方回覆質疑，「看起來比較像是沒位子」、「這你不懂了，油漆桶比較好坐」、「像他這種如果是師傅級的薪水，做10天就等於你們2XK一個月的薪水，傻傻的」。

不過，大多數網友還是持肯定態度，「品性才是值不值得人尊重的要點，而非身價或收入」、「如果我遇到，車上又沒位子，我一定會讓給他坐，因為他比我更有資格」、「想倒杯茶給這位大哥喝」、「雖然你說的很中肯，但我還是喜歡原PO的想法」、「沒有他們做工的幫忙，哪來大家現在居住的溫暖房子」掀起熱議。