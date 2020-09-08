開放美豬美牛預告期僅7天　時力黨團批：蔡政府比馬政府更退步

▲時代力量黨團召開「行政程序實質完備，再談美豬美牛開放」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文日前表示，在確保安全無虞的前提下，台灣將逐步開放美豬、美牛進口，並規劃以行政命令處理。對此，時代力量立法院黨團8日表示，過去在前總統馬英九執政時期，針對萊克多巴胺用於牛肉的殘留容許量，都有至少28天的預告期，如今在沒有舉辦公聽會或聽證會的狀況下，預告期竟然只有7天，「希望蔡政府不要比馬政府更退步」。

時代力量黨團8上午召開「行政程序實質完備，再談美豬美牛開放」記者會，原先欲邀請衛福部長陳時中及農委會主委陳吉仲列席說明，但兩部會最終皆未派員列席。

時代力量黨團總召邱顯智表示，行政機關一直不敢面對公眾的質疑，並且持續迴避國會監督，並非當代法治國家該具備的法律程序，且行政機關針對法規命令發布預告，按照行政院的標準至少要有60天的預告期，針對開放美豬美牛卻在預告一週後馬上公告，連給民眾質疑質疑、反應心聲的的機會都沒有，是完全漠視法治程序的行政作為。

邱顯智指出，美豬美牛在台灣已經爭議許久，立法院過去針對美豬美牛的決議都非常清楚，不管是修正《食品安全衛生法》的附帶決議，或是相關預算通過的主決議，皆有提到萊克多巴胺的危害程度為何，如今在決議沒有變動的狀況下，行政機關卻違反過去的決議就逕行開放，嚴重違反法治國的原則，「如果繼續發生，立院的決議是不是形同具文」。

時代力量立委王婉諭表示，立法院在2010年修正《食安法》時，民進黨團的版本從逕付二讀到三讀通過，總共花了兩個多月的時間，2012年修法時甚至召開過兩場公聽會，經衛環委員會審查到三讀也經過了三個月，本次的行政命令不僅內容有問題，程序問題更是備受爭議，時代力量可以理解台灣有國際貿易上的需要，但不解為何不能將資訊向國人說明得更完善。

時代力量立委陳椒華說，過去在2013年至2020修改動物用藥殘留標準時，都有經過60天的預告期，或是經過立院超過90天的審議，2012年要開放含有萊克多巴胺的牛肉進口時，也都有28天的預告期間，特別豬肉是絕大多數國人普遍食用的肉品，針對殘留量的問題政府需要有較長的預告期，將相關疑慮交代清楚。

陳椒華指出，針對月齡超過30月的美牛進口，美國疾管局在今年6月的論文中也有提到關於非典型的狂牛症仍具有傳染給人類的潛在風險，並非如衛福部所說完全沒有安全疑慮， 「希望蔡政府不要比馬政府更退步」。

公監盟副執行長田君陽也表表示，政府寧願為開放美豬美牛找千百個藉口，不願意為政策溝通想一個理由，立法院正在重蹈第九屆的覆轍，不論是過去的《勞動基準法》、一例一休、前瞻預算等，執政黨為了通過政策，先預設立場才進行溝通，執政黨質疑反對者不理性、不做功課等，都無助於政策討論。

邱顯智強調，時代力量黨團反對預告期僅7天就馬上公告，行政機關違反過去立院做成的決議，甚至不讓民眾表達意見，絕對不是在面對重大議題時該有的態度，衛福部應該至少給予60天的預告期，並且在預告期間應召開公聽會或聽證會，立法院也應該儘早開議處理，不應該再繼續拖下去。

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