丁允恭14年前得獎小說寫「偷吃嘴臉」遭起底！網酸：原來是自傳

▲總統府發言人丁允恭。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

總統府發言人丁允恭遭前女友爆料，丁擔任高雄市政府新聞局長期間不但常把辦公室當砲房，甚至劈腿多女，還逼她墮胎，而今（9）日更有人翻出丁允恭在14年前創作的得獎小說，當年曾獲得多位文壇大師盛讚，內容提到「男人以快走運動為由，遮掩外遇行徑，在床上動作時必須誇張突刺，那副偷吃嘴臉，猥瑣到令人不忍⋯⋯」如今網友看了也狂酸「原來是自傳啊！放錯分類了」、「一條龍取材，自產自銷」。

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▲丁允恭14年前得獎小說寫道「偷吃嘴臉」被翻出，網友狂酸：原來是自傳。（圖／翻攝自臉書「肯腦濕的人生相談室」）

總統府發言人丁允恭的前女友Y女向《鏡週刊》爆料，丁允恭當時經常要她穿著露出一截屁股蛋的短裙，搭配網襪、高跟鞋等性感衣著去找他，而丁就將辦公室鎖門，在新聞局同事都在外辦公的情形下，跟她在辦公桌上做愛，之後Y女得穿著性感服裝離開，感到非常尷尬，回想起來懊悔不已，「那時好像妓女一樣！」

而今（9）日更有人翻出丁允恭在2006年參加第二十九屆時報文學獎短篇小說《擺》，該篇小說甚至得到首獎，根據臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」轉錄部分內容，寫道「男人以快走運動為由，遮掩外遇行徑，在床上動作時必須誇張突刺，那副偷吃嘴臉，猥瑣到令人不忍。當激情的雲雨散去，男人腦海裡會不會升起一絲絲愧疚的輕煙？當年口口聲聲要拯救被壓迫的貧弱族群，如今只會壓在別的女人身上，傷害最親近的人。」

▲丁允恭14年前得獎小說被網友狂酸。（圖／翻攝自臉書「肯腦濕的人生相談室」）

網友看了文章也紛紛留言狂酸「原來是自傳啊！放錯分類了」、「一條龍取材，自產自銷」、「原來是自述」、「原來是經驗談啊！藝術來自於生活」、「果然是深刻體驗。」「超前部署14年」。

而《擺》其實不只在當年得到時報文學短篇小說獎，另外還獲得「聯合報文學獎」散文評審獎，等於攻下文壇2座「最高殿堂」。當時擔任時報文學獎評審張大春曾經盛讚「一篇就能看出事業」；而文壇名人朱宥勳也曾誇，「如果不是後來投身政治，以丁允恭出手的高度，現在一定是文壇獨當一面的名家。」甚至將其作為長年來的小說課教材。