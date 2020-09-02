2020台灣設計展　新竹獸將現身三大展場兩公里展區

▲2020台灣設計展「Check in新竹-人來風」10月1日正式開展。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2020台灣設計展「Check in新竹-人來風」將在10月1日正式開展，新竹市長林智堅今宣布，今年設計展要讓民眾在漫步中體會「看展即旅行」，路線總計2公里長、3大展區，沿途都可見到設計展主視覺「新竹獸」大型裝置現身，另外，還有6條多元主題步行路線，如廟口文化、自然風等，探訪5座古蹟，並走訪30個老店，包含百年中藥行鴻安堂、丸竹化妝品等，讓民眾透過設計展深入城市也更了解新竹。

林智堅表示，2020台灣設計展因疫情獲益，許多優秀設計師因無法出國，都投入設計展中，更首次公開他們多年累積創意點子、設計經驗。此次設計展結合以2公里路線串聯，沿途都是完善步行空間，並結合5座古老建築，最大亮點就是「首次開放入內」新竹州圖書館，圖書館興建日治時期，當時就有婦幼專屬空間等先進設計理念，結合展覽，大家將更了解州圖書館故事；另外，還有「新竹州屋」，新竹第一座百貨公司，更是許多新竹人兒時記憶，此次設計展還展示新竹在地小吃米粉設計力，讓大家看見設計力如何翻轉米粉。

林智堅也說，2020台灣設計展主視覺是新竹獸，以電動玩具二次元為元素，充滿童趣，在展覽期間，新竹火車站、站前廣場等新竹重要公共建設都會有大型新竹獸擺設，2020台灣設計展絕對讓大小朋都有感!

新竹市政府表示，今年台灣設計展以「Check in新竹－人來風」概念，邀請大家「登陸新竹市」，漫遊貫穿前後站的2公里步行軸線「Public line」上的3大展區，分別為新竹公園旁的體育館主場館「Terminal Park」、5座舊城古蹟歷建「Living museum」並由30處店家串連成的及「人生跑馬燈」，讓民眾漫步城市中體會「看展即旅行」。

體育館主場館「Terminal Park」將以數位視覺系統帶領民眾走進「城市治理大數據」，邀請市民身為「創造數據者」的一份子，以全新角度理解城市；5座舊城古蹟歷建包括州廳、州圖、美術館、孔廟、影像博物館的「Living museum」，各自有閱讀、光雕、電影各式的主題展，另有沿線30處合作店家「人生跑馬燈」，將讓民眾造訪特色老店同時能透過APP召喚「說書人」，深入理解城市故事。

今日也由策展人公布2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」的主視覺「新竹獸」，新竹獸的黃綠色系「獸觸角」將自主場館蔓延整個城市，邀請民眾跟隨新竹獸腳步「登陸」竹市，屆時民眾也能沿線見到新竹獸的驚喜現身。

2020台灣設計展總顧問龔書章表示，台灣設計展往年都在室內，今年改「整座城市」都是展覽，就如同全世界重要展覽米蘭設計展、威尼斯建築展覽帶動城市發展，盼藉由2020設計展，讓新竹市成為全世界最重要指標。

產發處長張力可表示，設計展假日期間沿著護城河親水公園更特設市集「設計有本市」、「新竹味市集」，以及在新竹美術館的「光雕投影展演」，點亮新竹的日日夜夜。

新竹市政府產發處指出，「2020台灣設計展在新竹」10月1日至11日登場，橫跨中秋節與雙十節兩大節日，邀請大家一起Check in 新竹市。這次設計展主題為「Check in Hsinchu-人來風」，以新竹公園為主展場，串聯舊城區，豐富的展覽與展館，遍布新竹市的大街小巷，遊客可以跟著展區中所設置的「新竹獸」漫遊新竹，相關資訊，請上新竹市政府官網https://www.hccg.gov.tw/查詢，或撥打專線03-5337980，或洽1999市民服務專線。