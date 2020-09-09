工作不順想不開男子爬橋欲跳河　勇警衝上前一把「救下」！

▲郭姓男子近來因工作不順、以致心情不佳，竟情緒激動爬上金華橋上護欄，作勢欲跳河尋短，警方及時一把將他手臂拉住，救回一條寶貴性命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

20歲郭姓男子近來因工作不順、以致心情不佳，竟情緒激動爬上金華橋上護欄，作勢欲跳河尋短，市警二分局警方到場邊柔性勸導邊靠近他，再趁郭男不注意時，衝上前一把將他手臂拉住，及時救回一條寶貴性命，結束虛驚一場。

市警二分局中正派出所8日下午5時許接獲民眾報案，指出有人攀爬金華橋護欄上，情緒激動欲跳河，巡邏人員副所長詹子平、警員邱漢文立即趕赴現場，發現係1名郭姓男子，因近日工作不順，情緒激動下便爬上橋上人行道護欄，作勢要跳下。

員警一邊安撫郭男情緒，一邊悄悄靠近，接著便一個箭步衝上前一把將郭男手臂拉住，控制在護欄，待消防局救護人員到場後再將其拉回橋面，經查郭姓男子因近期工作不順，一時情緒失控而萌生輕生念頭，幸好員警及時趕到且處置得當，順利化解一場危機，深受現場民眾肯定。經初步察看郭男身體未受傷，立即帶回派出所內安撫並通知其母親帶回照顧，及時阻止悲劇發生。

市警二分局提醒民眾，生命寶貴，如遇到困難應尋求協助或家人幫忙，民眾可以手機或一般電話撥打「1925」(依舊愛我)，該專線免付費24小時服務之「安心電話」，有專人提供心理諮商服務等諮詢管道，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，求助，才是最好的路，避免因一時衝動造成無法挽回的悲劇。

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