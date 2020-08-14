酒醉媽傷心跳河　6歲兒目睹事發經過...一個舉動網讚翻

▲江蘇童反應迅速，救起輕生母親。（圖／翻攝中新視頻）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸江蘇無錫惠山公安分局西漳派出所13日晚間突然跑進一名6歲男童，他向值班員警表示，自己的媽媽跟爸爸吵架後就衝出家門，由於心裡不放心，便在後方一路跟隨，沒想到媽媽走到橋邊竟然一躍而下。員警獲報後，立刻趕往現場，幸好一切都還來得及，順利將男童母親救出。

根據現場監視器，當天深夜，男童急急忙忙跑到派出所值班室，沒多久，員警就走出大門，一邊用手指著前方，跟男童確認事發地點。之後，派出所內又有四名員警衝了出來，一群人來到男童母親跳下的河岸，開始救人。

《中新社》報導，在大家努力下，成功將男童母親從河中拉回岸邊，這名母親被救起時，渾身酒氣且情緒激動，不願配合警方的救助。不過，當她在派出所見到自己的孩子時，立刻與男童相擁痛哭。報導指出，經過現場員警開導，男童母親已經放棄輕生的念頭。

這段畫面經過媒體曝光，引起大陸網友熱烈討論，除了讚賞男童的反應，也砲轟其家長行為不妥，「也該教育教育他爸爸，小孩好樣的」、「多大的人了，讓孩子替你們擔心。」、「這麼好的娃，為了孩子也要好好活下去」、「有些人身體長大了，腦子裡還是個巨嬰。」

▲輕生母親獲救後，在警局與男童相擁而泣。（圖／翻攝中新視頻）

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