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台塑牛小排創始店「聯一牛排」歇業內幕曝光　竟是殯葬女王搞垮他

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以「帶骨台塑牛小排」為招牌、開業逾30年的聯一牛排今年初無預警停業，創始人楊國初指控全都是因遭妻子的閨密詐騙導致。（圖／翻攝聯一牛排臉書粉絲專頁）

▲以「帶骨台塑牛小排」為招牌、開業逾30年的聯一牛排今年初無預警停業，創始人楊國初指控全都是因遭妻子的閨密詐騙導致。（圖／翻攝聯一牛排臉書粉絲專頁）

圖、文／CTWANT

號稱正宗「台塑」血統的名店「聯一牛排」今年初無預警停業，曾任台塑創辦人王永慶總管的老闆楊國初遭投資人控訴，指聯一以「展店」名義募資，卻害投資人血本無歸。楊國初則喊冤，指是活躍於獅子會的殯葬業洪姓女總監，對外以聯一名義私自募得近千萬元資金後，再將所有資金「五鬼搬運」領走，卻將債款留給聯一，楊國初夫婦目前已對洪女提出告訴。

 

請繼續往下閱讀...

今年2、3月間，數十家餐飲老店不敵疫情收攤，引人唏噓，位於台北市南京東路四段的「聯一牛排」（聯一），也在這波倒店潮下默默熄燈。飄香30餘載的聯一，向來以王永慶3房李寶珠親傳的「帶骨台塑牛小排」最為人津津樂道，但停業原因卻與疫情關係不大，而是因老闆楊國初夫婦不堪遭投資人控訴涉及詐騙、吸金，因此乾脆先歇業，等打完官司再說。

但好好一家名店，為何會無端惹上官司？原來早在數年前，楊妻的1位閨密、人稱Lisa的洪姓女富商（洪女、62歲），透過楊妻認識楊國初後，便不斷遊說他展店、增資等，「但我覺得開了分店就無法控制品質，會打壞聯一的名聲。」

聯一牛排創始人楊國初說，為了品質30年來他始終拒絕開分店，沒想到最後仍遭老婆閨密「惡搞」毀掉他一世英明。（圖／趙世勳攝）

▲聯一牛排創始人楊國初說，為了品質30年來他始終拒絕開分店，沒想到最後仍遭老婆閨密「惡搞」毀掉他一世英明。（圖／CTWANT提供）

楊國初強調當時曾以這個理由拒絕洪女，沒想到對方發現楊妻才是聯一的登記負責人後，竟將腦筋動回自己老婆身上。但洪女取得楊妻授權後，在外私自募資一事，最後仍傳回他耳裡，讓他氣得和老婆大吵一架，並於去年6月間要求洪女終止招商，但血本無歸的投資人仍上門要他和老婆負責。

楊國初後來想盡辦法拿回聯一的銀行存摺後，才赫然發現不少投資人匯入的金流，都被轉出到另一家保健食品公司，「我們一查，才知該公司是洪女女兒所有，她（洪女）用展店名義把錢都A走了。」而投資人所指的「聯一業務」，其實就是洪女自行找的，並非該店員工，為了找回清白，楊國初夫婦也在今年中具狀對洪女提告背信、詐欺等。

針對指控，洪女表示募資是雙方合意，楊國初一開始就知此事，他們（楊家）夫妻為了募資還成立辦公室，她只幫忙找業務主管，沒和任何客戶聯繫過。而楊國初指她將聯一公司募來的資金轉出一事，她說：「當初成立募資公司的費用，甚至買肉品等進貨，都是我先代墊，所以才拿回來。」

洪女也強調協助募資一事從沒拿過薪水，也沒A一毛錢，純粹友情幫忙，去年6月楊國初要求終止後，她就沒再私募；對於楊國初夫妻所有指控，洪女說「我說的都有證據，全部可以提供。」

聯一牛排最早開在台北市民生社區，店面隱密低調，吸引不少政商名流前往用餐。（圖／翻攝聯一牛排臉書粉絲專頁）

▲聯一牛排最早開在台北市民生社區，店面隱密低調，吸引不少政商名流前往用餐。（圖／翻攝聯一牛排臉書粉絲專頁）

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