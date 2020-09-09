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聽得見的櫻花ASMR廚房　邵庭、鄧福如與愛犬「顱內高潮」全曝光

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聽得見的櫻花ASMR廚房 邵庭、鄧福如與愛犬「顱內高潮」全曝光（圖／台灣櫻花提供）

▲邵庭與阿福帶著自己的愛犬來到櫻花ASMR療癒廚房。

圖、文／台灣櫻花提供

國內廚衛領導品牌台灣櫻花推出「櫻花ASMR療癒廚房」影片企劃，邀請邵庭與鄧福如（阿福）帶著自己的愛犬來到櫻花廚房，為毛寶貝下廚，無論是廚電產品發出的聲響、洗切菜聲、水滾煎煮聲、邵庭與阿福悄悄話一般的口白以及他們與寵物幸福甜蜜的共食咀嚼聲都完整收錄，不僅改變觀眾對於廚房的想像，拍攝使用電影規格的收音技術，也要給大家最有臨場感的「顱內高潮」體驗。

ASMR（Autonomous sensory meridian response，自發性知覺經絡反應），又稱「顱內高潮」，是一種透過聽覺、視覺或其他感官刺激所觸發的身心反應，而通常聽覺帶給人的影響最為顯著，台灣櫻花企劃處總監鄧淑貞表示：「廚房不僅是口腹滿足感的來源，廚房的各種聲音也是家庭日常生活溫暖記憶的一部分，『櫻花ASMR療癒廚房』企劃的靈感來自於將料理與ASMR聲音結合，並透過人與寵物之間如家人的親密情感，帶給觀眾最療癒的感受，希望能撫慰全球疫情肆虐下每個人的緊張與疲憊」。

聽得見的櫻花ASMR廚房 邵庭、鄧福如與愛犬「顱內高潮」全曝光（圖／台灣櫻花提供）

▲吶吶、頑頑、大吉、大利（由右至左）迅速地將自己盤中食物吃光，讓邵庭成就感滿點。

此次邵庭的四顆狗寶貝全員出動，兩位新加入的幼犬大吉、大利現場超失控，還互相把風將邵庭手中的甜椒咬走，令人好氣又好笑 ; 一向以「吃貨」著稱的吶吶，看到邵庭的拿手好菜，居然在鏡頭前口水流滿地，所有寶貝都在開動一分鐘內掃盤清空吃得滋滋作響，大吉一開始還興奮過頭跑去吃頑頑的，粉絲們都表示被寵物的逗趣表現與吃飯聲音療癒了，並對完成四顆狗寶同框拍攝任務感到相當佩服，邵庭也相當開心能透過這個機會，在大螢幕上與寶貝們留下美好的演出回憶。

聽得見的櫻花ASMR廚房 邵庭、鄧福如與愛犬「顱內高潮」全曝光（圖／台灣櫻花提供）

▲阿福在影片中訴說已經在做鼠鼻離開自己的準備，但還是希望牠能陪在自己身邊久一點。

在社群媒體經常分享與吉娃娃鼠鼻日常生活的阿福，對愛犬鼠鼻的愛不僅透過寫歌表達，在影片中也大展身手以「牛肉茶碗蒸」對鼠鼻展現愛意，鼠鼻也正常發揮展現了模仿豬聲音的技能，隨時都能齁齁叫，引起粉絲笑稱：「太可愛了！今晚想來點鼠鼻」，也有粉絲讚稱：「不虧是歌手，阿福氣音好聽到耳朵懷孕！」、阿福也難得在影片最後感性告白，隨著鼠鼻的年紀增長，她也一直在做牠有天會離開自己的準備，因此她想要更珍惜未來每一天相處的時光。

【櫻花ASMR療癒廚房活動網站】
https://www.sakura.com.tw/events/sakura_asmr_kt/

【櫻花ASMR療癒廚房臉書影片連結】
邵庭篇：https://reurl.cc/4mRMrv
阿福篇：https://reurl.cc/zz8kDN

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