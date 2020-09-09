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共創新時代水價值！台灣國際水週暨循環經濟展　9月底世貿一館實體開展

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▲▼台灣國際水週暨循環經濟展　9月世貿一館實體開展。（圖／外貿協會提供）

圖、文／外貿協會提供

由外貿協會主辦之「2020年台灣國際水週(TIWW)暨循環經濟展(CE Taiwan)」將於今年9月24日至26日於台北世貿1館實體展出，另由經濟部水利署主辦之「新時代水文化價值」國際論壇，也將於9月23日至25日於台北國際會議中心舉行，結合展覽與專業論壇，引領多元水資源及循環經濟應用商機。

▲▼台灣國際水週暨循環經濟展　9月世貿一館實體開展。（圖／外貿協會提供）

受疫情衝擊，本年實體展覽規模的確受到影響，惟此次展覽包括：經濟部工業局、工業技術研究院、基士德科技、桓達科技、研華、鉅田潔淨等產、官、學、研指標單位，因看好國內台商回流、企業重視環保形象及外貿協會開發線上服務等商機，仍蓄勢待發全力投入參展。其中工研院將展出：倒極式電透析、BioNET®新型生物處理系統、流體化床結晶等各種廢水處理與回收技術；研華將呈現水資源AI應用，開發遠程設備運為管理及處理流程智能化之工業APP。「新時代水文化價值」國際論壇則將以「天」、「人」、「物」、「我」為核心思想，建立與世界溝通的橋樑，找到共存共榮的新契機。

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▲▼台灣國際水週暨循環經濟展　9月世貿一館實體開展。（圖／外貿協會提供）

▲▼台灣國際水週暨循環經濟展　9月世貿一館實體開展。（圖／外貿協會提供）

全球水資源議題持續延燒，水再生循環、廢汙水處理回收、海水淡化、河川水質監測、設備智能化監控等話題受業界熱烈討論，尤其各式科技膜材及線上/智能檢測等台灣研發成果都可於TIWW & CE Taiwan進一步了解，而為於疫情下接軌國際商機，外貿協會也於展覽期間規劃研討會及多項數位行銷活動，整合線上線下資源，協助業者拓展全球貿易商機，包括線上展覽館、視訊一對一採購洽談會、熱門產品發表會、「TIWW X CE Taiwan ON AIR」展場直擊等，讓無法親臨現場的買主，也能宛如身歷其境，進行觀展採購。

▲▼台灣國際水週暨循環經濟展　9月世貿一館實體開展。（圖／外貿協會提供）

誠摯邀請業界菁英，共同參與全臺唯一水資源與循環經濟雙綠能國際專業展，同期於世貿一館另展出「台灣創新技術博覽會」。歡迎至本展官網填寫資料並取得預登號碼，展覽現場憑預登確認信函及一張名片，即可免費換證入場，本展將嚴格遵照政府防疫規定，敬請參觀者配合。

有關本展最新消息，歡迎持續鎖定官網 www.taiwanintlwaterweek.com 最新消息及臉書官方粉絲頁。

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