台美建「經濟與商業對話」　胡錫進：美官員訪台將受中國制裁

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

經濟部長王美花曾在2日表示，美國和台灣將舉辦一場「經濟與商業對話」，雖然訪台人選尚未確定，但國務院次卿凱斯克拉奇（Keith Krach）的呼聲相當高，而克拉奇也表示有意率團訪台。對此，總編輯胡錫進表示，這些準備訪台的美國官員，希望要三思，「你們自己和關聯的企業都會受到制裁。」

如果克拉奇訪台計畫成行，那將會是台美斷交後國務院來台層級最高官員，據內部知情人士指出，我方目前持續與美國國務院聯繫溝通，並將相關疫情的現狀與考量提供給對方參考，來台入境篩檢等程序一切也必須依照指揮中心的規定。

▲美國國務院次卿凱斯克拉奇（Keith Krach）。（圖／達志影像／美聯社）

根據《環球網》報導，胡錫進指出，台將與美成立「美台經濟與商業對話」機制，並可能重啟「貿易暨投資框架協議」談判。台灣當局推動上述活動用意很清楚，不外乎是挾洋自重，貼靠美國。

此外，胡錫進也對於計畫訪台的美國官員喊話，「你們也要三思。你們應該了解台灣問題在中國人心中的分量。對於膽敢在台灣問題上挑釁中國的美國人，中國人民會記你一輩子。你們今後不要來中國了，不歡迎你們。你們自己和關聯的企業也不要和中國做生意了，會受到製裁。你們的下場也不會好的。」