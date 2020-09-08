　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

台美建「經濟與商業對話」　胡錫進：美官員訪台將受中國制裁

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

經濟部長王美花曾在2日表示，美國和台灣將舉辦一場「經濟與商業對話」，雖然訪台人選尚未確定，但國務院次卿凱斯克拉奇（Keith Krach）的呼聲相當高，而克拉奇也表示有意率團訪台。對此，總編輯胡錫進表示，這些準備訪台的美國官員，希望要三思，「你們自己和關聯的企業都會受到制裁。」

如果克拉奇訪台計畫成行，那將會是台美斷交後國務院來台層級最高官員，據內部知情人士指出，我方目前持續與美國國務院聯繫溝通，並將相關疫情的現狀與考量提供給對方參考，來台入境篩檢等程序一切也必須依照指揮中心的規定。

▲▼美國國務院次卿凱斯克拉奇（Keith Krach）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務院次卿凱斯克拉奇（Keith Krach）。（圖／達志影像／美聯社）

根據《環球網》報導，胡錫進指出，台將與美成立「美台經濟與商業對話」機制，並可能重啟「貿易暨投資框架協議」談判。台灣當局推動上述活動用意很清楚，不外乎是挾洋自重，貼靠美國。

此外，胡錫進也對於計畫訪台的美國官員喊話，「你們也要三思。你們應該了解台灣問題在中國人心中的分量。對於膽敢在台灣問題上挑釁中國的美國人，中國人民會記你一輩子。你們今後不要來中國了，不歡迎你們。你們自己和關聯的企業也不要和中國做生意了，會受到製裁。你們的下場也不會好的。」

►過期了沒關係，一張紙變身1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／iPhone 12終於要來了！9/16線上見
無視屁股痠！他突「射出鮮血」嚇傻…醫一驗末期了：癌細胞吃進去
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2名澳洲記者遭約談是「正常執法」！趙立堅：只要守法就不用擔心

中印準備開戰？　陸專家曝「要有開槍的準備」：不縱容、不克制

台美建「經濟與商業對話」　胡錫進：美官員訪台將受中國制裁

父親竟當孫女面前性侵太太　他崩潰揭發惡行硬到底：我沒有爹了！

釣竿「甩到高壓電」…22歲網紅觸電慘死！　直播主突爆哭還原現場

22歲人氣網紅「釣魚觸電」慘死！魚竿甩到高壓電　600萬粉絲心碎

港警稱「形跡可疑」壓制12歲少女　林鄭月娥：不滿可以投訴！

她遭室友追求者瘋捅！男友肉身護愛「脖子開血洞」…雙雙倒血泊

男穿迷彩褲去網紅書店！　保全「禁止工人進入」急擋：幹活的

王金平赴海峽論壇　陸委會聲明：已有善意提醒

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

A-Lin鐵肺連飆「3語言歌曲」　周興哲被CUE唱台語...好崩潰XD

「小哥封麥，恆述開麥」　 親解欠債風波..有天接到神豪電話

宋威龍.譚松韻一看「張新成坐姿」默契噴笑　子秋害羞了：本來一個挺不要臉的人ＸＤ

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

82歲嬤「公園擺攤」賣手工杯套！佛心價格惹哭網友：讓她早下班

2名澳洲記者遭約談是「正常執法」！趙立堅：只要守法就不用擔心

中印準備開戰？　陸專家曝「要有開槍的準備」：不縱容、不克制

台美建「經濟與商業對話」　胡錫進：美官員訪台將受中國制裁

父親竟當孫女面前性侵太太　他崩潰揭發惡行硬到底：我沒有爹了！

釣竿「甩到高壓電」…22歲網紅觸電慘死！　直播主突爆哭還原現場

22歲人氣網紅「釣魚觸電」慘死！魚竿甩到高壓電　600萬粉絲心碎

港警稱「形跡可疑」壓制12歲少女　林鄭月娥：不滿可以投訴！

她遭室友追求者瘋捅！男友肉身護愛「脖子開血洞」…雙雙倒血泊

男穿迷彩褲去網紅書店！　保全「禁止工人進入」急擋：幹活的

王金平赴海峽論壇　陸委會聲明：已有善意提醒

用過都說累…「性慾滿到溢出來」5星座公開！　TOP1天蠍靠打砲舒壓

2名澳洲記者遭約談是「正常執法」！趙立堅：只要守法就不用擔心

勞動部正式公告：明年1月1日起調薪　「基本工資2.4萬」

金曲重量級表演嘉賓公布！　田馥甄坦言開金嗓演出「有點緊張」

中職／霸能拚10勝對上米蘭達　米蘭達在桃園未勝投

父母離婚「愛來不及說出口」　何妤玟抱憾沒能跟老爸說再見

影／中職／陳重羽再見安打、弟弟跑回致勝分　難得一見紀錄

韓國「櫻桃霓虹燈」洗版IG　還有絕美「星球檯燈」直接在房間賞月

中職／郭阜林「9局」王！連兩場9局轟　完全比賽再見轟也是他

「台北秋趴」18日登場　八三夭、李佳薇等6組歌手、樂團輪番獻唱

2歲女童10分鐘渡200公尺湖　影片曝網驚：上輩子是條魚吧！

大陸熱門新聞

「父親當孫女面性侵兒媳」！兒：我沒有爹了

釣竿「甩到高壓電」　22歲網紅觸電慘死

溫泉池玩跳水！他脖子咔擦慘死

中印準備開戰？陸專家曝「2點決策」

22歲人網紅釣魚觸電慘死！600萬粉絲哭暈

環球時報：印度一線部隊離被消滅不遠了

大陸新首富誕生！1.75兆身價秒殺馬雲

退役士兵摟超正蘿莉　性別曝光網崩潰

故意撞死2人！他下車興奮跳舞

美國務院次卿有望訪台　胡錫進：將制裁

撞死弟弟女友報復！狂男猛踩油門釀2死4傷「下車魔性狂舞」

開學第一天送小孩上學　老爸竟跑錯3學校

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

低收入父母養不起！　逼22歲女兒「養2歲兒子」

更多熱門

相關新聞

陸網友抱怨「全世界都是敵人」　胡錫進：錯覺

陸網友抱怨「全世界都是敵人」　胡錫進：錯覺

大陸官媒《環球時報》總編胡錫進近日發文表示，經常在網路上看到有人抱怨「怎麼全世界都是中國的敵人？」但那是一種嚴重的錯覺，反華的聲音實為世界「少數聲音」，根本不是國際社會共同態度的反映，「中國社會如果連這點分辨力都沒有，被美國帶頭製造的聲音迷惑了，並因此沮喪，那就不配做一個大國。」

陸網噴中芯國際「軟弱」 胡錫進緩頰「企業非取悅公眾為優先」

陸網噴中芯國際「軟弱」 胡錫進緩頰「企業非取悅公眾為優先」

環時總編：中印開戰印度毫無勝算

環時總編：中印開戰印度毫無勝算

美國務院次卿有望來台　趙天麟：台美貿易協定前奏

美國務院次卿有望來台　趙天麟：台美貿易協定前奏

胡錫進：解放軍一直加強「今晚就戰鬥」準備！

胡錫進：解放軍一直加強「今晚就戰鬥」準備！

關鍵字：

胡錫進凱斯克拉奇Keith Krach經濟與商業對話

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

Apple釋出iPhone 12邀請函

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

釣魚竿甩到高壓電…22歲男網紅當場觸電身亡

「父親當孫女面性侵兒媳」！兒：我沒有爹了

比特犬沒繫繩狠咬　貴賓犬噴血慘死

快訊／放話公開性愛影片被譙翻　謝和弦首對KT道歉

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

雨4天更廣更強↓3℃轉濕涼　熱區出爐

iPhone 12Pro Max美照曝光！10億色超級螢幕「畫面更震撼」

桃園農夫整地　雙腿捲翻土機命危

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

等紅燈忘我滑手機！員警「陪看5秒」後方全憋笑

野生「零負評女神」現洲際棒球場

賓士男國道逆向撞爛！竟無照酒駕

更多

最夯影音

更多
KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」
喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面