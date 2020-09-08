店員整理包裹「會說話」快嚇死　釣出一排獵奇包裹苦主

▲有店員表示，遇到會說話的包裹，差點嚇死。（圖／資料照）



記者林彥臣／綜合報導

透過便利商店收發包裹，是一項讓民眾生活更有效率的一項服務，然而如果在包裹裡面放了一些對於不太合適的東西，卻會造成店員很大的困擾。就有店員發文抱怨，遇到「會說話」的包裹差點嚇死，卻釣出一連串曾經遇過獵奇包裹的苦主回應。

原PO在「靠北7-11」發文表示，「你要寄玩具，也請將電池拔出來好嗎？理個貨，包裹會說話，是要嚇死誰啦！」

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PO文一出竟然釣出一整排曾經收過「獵奇包裹」的店員表示，「我們還遇到寄烏龜的，裡面一直發出它在爬的聲音」、「我遇過寄伴唱麥克風的，EC櫃突然有歌聲，你老師勒要嚇死誰」、「我之前遇過那種會震動發出恐怖笑聲的娃娃 我他媽差點把那件摔壞」、「還有遇過寄活的蛇」、「我有收過按摩棒的，用袋子裝的，一直蠕動」、「還有遇過寄黑貓裡面塞甲蟲，整個包裹一直自己往上勃跟震動 ，嚇死誰」。

▲寄送類似的物品，最好還是先將電池拔掉，避免造成店員的困擾。（圖／本報資料照）



根據便利商店的包裹寄送規定，主要禁止寄送的內容包括貴重物品、個人證件、易腐壞生鮮、活體動物、有違法疑慮之危險物品，以及其他經運送人認定無法運送之物品，雖然「會說話的娃娃」理論上不在禁止運送之列，但是要寄送此類物品之前，最好還是先將電池拔掉，避免造成店員無謂的困擾。

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