國家隊混陸貨後…彰化爆黑心口罩爽賺200萬　藥商收押！

▲調查局接獲線報，指彰化某藥商將一般口罩充當醫療口罩，在彰化、南投地區販售，不法所得達200萬元。（圖／記者羅志華翻攝）

記者羅志華／綜合報導

日前「口罩國家隊」加利工廠，遭踢爆引進大陸口罩混充MIT，引起社會震驚、退貨不斷，不料南投縣調查站又接獲線報，指彰化縣某藥商引進一般口罩，涉自行找印刷廠冒印醫療器材許可證字號包裝，偽裝成醫療口罩，在南投、彰化等多家藥局販售，不法所得估計近200萬，劉姓負責人現已遭羈押，檢調將擴大追查。

南投地檢檢察官於8月間，會同彰化縣調查站，及彰化縣、南投縣衛生局等單位，搜索相關藥局、公司及負責人住所共7處，當場查獲無醫療器材許可證號標示的裸包口罩，共計21萬5800片。

經調查，又發現劉姓負責人自7月間，陸續向中部某公司買入61萬多片一般口罩，又於7、8月間，冒印20200個標有醫療器材許可證號的口罩盒（可裝100多萬片口罩），不法所得近200百萬元。

南投地檢認劉嫌犯詐欺、偽造文書罪，及違反藥事法罪嫌重大，向法院聲請羈押獲准，全案將擴大偵辦；調查局呼籲民眾，若碰到假冒MIT醫療口罩、仿冒合格廠商之非醫療口罩、販售黑心醫用口罩或接獲假疫情訊息，請即時就近通報調查局，或撥打0800-007-007專線，均有專責調查官協助。

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