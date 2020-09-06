警走斑馬線！駕駛右轉遭開單控「假路人真釣魚」　影片還原真相

▲駕駛右轉遇到走在斑馬線的員警。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

9月1日實施全國路口安全大執法一個月，汽機車不禮讓行人最高可罰3600元。不過，有彰化民眾PO文表示 ，一處路口有員警假裝成路人要過斑馬線，不管有沒有停車禮讓，只要沒有以手勢示意先行，就會被開單，疑似用釣魚方式搶業績。不過，警方澄清，當時員警走斑馬線要去支援勤務，這名駕駛只有減速停了一下隨即往前開，才會被攔查開單。

根據駕駛行車記錄器畫面，事發地點在鹿港鎮青雲路和龍舟路口，他綠燈直行到路口準備右轉，見到斑馬線上突出現一名員警，雙方都停下來，但駕駛看員警停下又繼續往前開。沒想到路旁另一名員警，立刻揮手示意要他停車，開出一張未禮讓行人的罰單。

當事人事後氣得PO網，質疑警方假扮路人設陷阱釣魚，加上他沒有以手勢示意禮讓才會被開單，引發熱議。一名受訪者認為警方此舉不合理，右轉突然看到路人會停下來，但不可用緊急煞車的方式，因有可能造成後方車輛的追撞。

▼駕駛右轉因未禮讓行人，下一秒被另一名員警攔下開單。（圖／東森新聞）

據了解，由於該路段經常發生交通事故，當天上午9時半，員警剛好在抓一名酒駕駕駛，其中一名員警要過馬路到對面支援，才走到斑馬線就遇到這名右轉駕駛。

對於當事人指控，福興分駐所所長張勝甥回應，駕駛剛開始右轉時，看到有人要過就開始減速，可是他還是有緩慢滑動，警方絕無釣魚執法。

警方表示，根據《道路交通管理處罰條例》，汽機車不停讓行人罰1200到3600元，轉彎車不禮讓最高則是罰5400元，也就是只要有行人在穿越道上就必須禮讓，跟有沒有比手勢示意先行無關。

▼事發在青雲路和龍舟路口。（圖／東森新聞）