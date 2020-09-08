台南轎車衝撞民宅落地窗歪了　倒楣小黃也遭殃！駕駛：突然暴衝

▲台南市善化區陽明路與興農路口，發生陳姓男子開車衝撞民宅大門交通事故，更波及路旁一輛計程車，所幸現場無人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化區陽明路與興農路口，8日上午7時50分許，1名54歲陳姓男子開車行經該處時，疑似車輛暴衝轉彎後直接衝撞上一旁民宅大門，更波及路旁一輛計程車，所幸現場無人員傷亡，善化分局對陳男進行酒測，查無酒駕行為，目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

警方說，陳姓男子事發時駕車行經善化興農路時，突然車子失控撞上一旁民宅大門，這成鋁門落地窗幾乎全毀，並波及停靠路邊的一輛計程車鈑金受損，陳男肇事後一臉驚慌失措，善化警方獲報趕抵現場，經酒測陳男並無酒駕。





陳男向警方表示，他早上自陽明路右轉興農路欲前往上班途中，車輛忽然暴衝，而撞毀民宅鋁門落地窗及停靠路邊的計程車鈑金，賠損部分將私下進行三方調解。警方表示，詳細車禍事故仍待進一步調查釐清。

該起事故正逢上班尖峰時段，警方派員疏導管制交通，並進行勘查測繪蒐證。當時有許多路過的民眾，都拍下事故照片po網，引起網友討論。善化分局警方呼籲民眾，該這路口車流多、大車多，係易發生事故的路段，民眾行經該處應需小心駕駛慢行，以確保行車安全。

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