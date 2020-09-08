　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

用來擦眼鏡會刮壞鏡片！內行曝「眼鏡布」真實功用　網驚：是真的

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

口罩,眼鏡,起霧。（圖／記者周亭瑋攝）

▲眼鏡布不是用來擦眼鏡。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者黃可昀／綜合報導

一般人去眼鏡行配眼鏡，店家都會附1個眼鏡盒與1塊眼鏡布，很多人都習慣拿眼鏡布來擦拭鏡片，上頭的灰塵、指紋馬上就被清得一乾二淨，不過有一說是「眼鏡布會刮傷鏡片」，真實功用根本不是用來清潔眼鏡，令不少人都相當震驚，原來以前都做錯了。

一名網友在PTT表示，他以往都習慣拿眼鏡布來擦鏡片，但某天突然被朋友糾正，說眼鏡布是用來「包」眼鏡的，不是用來擦，讓他聽得一頭霧水，明明眼鏡布拿來擦鏡片效果很好，單純用來包眼鏡這功能聽起來略顯突兀，「這是什麼奇怪的理論？有誰知道嗎？」

請繼續往下閱讀...

▲眼鏡（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲眼鏡布真實功用是包住眼鏡，房只在眼鏡盒內碰撞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不少專業網友在底下留言指出，無論是用哪一種布，上頭都會卡灰塵，再用來摩擦鏡片確實有可能造成刮痕，最保險的方式就是用洗碗精清洗，洗完用面紙「壓乾」水分，不要用擦的，而且也不能用含皂的清潔劑，像是肥皂、沐浴乳等等，否則會傷到鏡片的表層膜。

網友回覆，「是真的，可以 Google看看」、「任何布用久都會卡塵，自然會刮傷」、「在光學廠也不會用『擦』這動作去接觸鏡片」、「正姐（解），眼鏡布只是防撞」、「是真的阿~ 髒了只能用洗碗精+水洗，肥皂洗會傷到鏡片膜。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
風飛砂前幫主「文哥」告別式　百萬超跑車隊送最後一程
驚悚影片曝！桃園BMW、MARCH高速撞　1駕駛命危
電信三雄再推「499雙飽」！　方案內容出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

店員整理包裹「會說話」快嚇死　釣出一排獵奇包裹苦主

口罩蓋MIT騙人的！官員曝「鋼印都可造假」　防黑心罩只有一招

23歲女中風男友分手！醫打通經絡重生...她哽咽「美睫師夢碎」

靠意志力抵抗麻醉！　台大麻醉師揭「麻藥」真相：10秒內必倒

夜校女學生怕上課　1970「全台大鬧鬼」看見群體性瘋狂

未來Family／日本：因時制宜，有條件解除國中生手機禁令

未來Family／閱讀素養2.0　讀懂比多讀更有效

林佳龍「帶賴品妤」玩遍東北角！靠超近⋯網捏冷汗：曾玟學會生氣

未來Family／從不被看好到成為總統　蔡英文4大關鍵學習之路

用來擦眼鏡會刮壞鏡片！內行曝「眼鏡布」真實功用　網驚：是真的

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

小鐘掰了「曖昧小20歲女星」　「永遠是我找話題」心累打退堂鼓

吳宗憲曝「歐漢聲.JR鬧翻」：擦槍走火！　盼以和為貴「歐弟的角度也沒有不對」

他一本正經講幹話講解檢定試題　無厘頭解說...網：果然正港台灣人

店員整理包裹「會說話」快嚇死　釣出一排獵奇包裹苦主

口罩蓋MIT騙人的！官員曝「鋼印都可造假」　防黑心罩只有一招

23歲女中風男友分手！醫打通經絡重生...她哽咽「美睫師夢碎」

靠意志力抵抗麻醉！　台大麻醉師揭「麻藥」真相：10秒內必倒

夜校女學生怕上課　1970「全台大鬧鬼」看見群體性瘋狂

未來Family／日本：因時制宜，有條件解除國中生手機禁令

未來Family／閱讀素養2.0　讀懂比多讀更有效

林佳龍「帶賴品妤」玩遍東北角！靠超近⋯網捏冷汗：曾玟學會生氣

未來Family／從不被看好到成為總統　蔡英文4大關鍵學習之路

用來擦眼鏡會刮壞鏡片！內行曝「眼鏡布」真實功用　網驚：是真的

張口竟吐出小蛇！身體跟手臂一樣粗　8kg眼鏡王蛇誤闖臥室被捕

不斷更新／林益全2分砲、郭阜林轟出第200打點！悍將3比1獅

疫情激起新興商機！　上市櫃公司大陸投資獲利1543億創高

泰王發布親筆畫引猜測　「藍衣小女孩」究竟是誰？！

99划算購物節必搶名單+1！BESO休閒輕量健步鞋限量獨賣

新北石門區搶先裝！公共場館、國中小教室10月全面安裝冷氣

丟保麗龍垃圾砸到清潔隊員　不道歉反罵「油條」　環保局怒提告！

加州野火影片曝光…四周只剩大火　直升機帥氣救援受困遊客

店員整理包裹「會說話」快嚇死　釣出一排獵奇包裹苦主

國中被嘲醜女「怎不照鏡子」長大變女神！25歲正妹社長淚揭整型照

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

生活熱門新聞

紙本藝FUN券「幸運生日」結果出爐

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

怒罵小13歲嫩妻「不找工作幫還債」…網全炸了

獨／高雄女四肢長紅疹...一張紙驚曝老公出軌！

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

月休4天月薪1千5「神秘工作」遭PO網　老闆怒嗆：爆什麼料！

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

加利口罩退143萬片　扛整箱要退

吳夢夢曝1年前後對比！網驚：瘦到認不出

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

首波鋒面雨擴大　全台灌午後雷雨

趕時間請女友幫買「30元火車票」　他被冷回一句傻眼

甜點店準時關門　他竟公審「沒人情味」

紙本藝FUN券250萬人申請中籤率24%

更多熱門

相關新聞

甘地眼鏡拍出1000萬　物主：他來南非時送的

甘地眼鏡拍出1000萬　物主：他來南非時送的

印度國父甘地（Mahatma Gandhi）總是戴著一副金絲眼鏡，炯炯有神的眼睛彷彿能洞察一切不公義的事情！他鼻樑上的這副眼鏡，在21日拍賣出26萬英鎊（約台幣1000萬元）的高價，然而這副眼鏡流傳的經過還有一段小插曲！

挑對擋UV！太陽眼鏡「6顏色」效果差很大...紅色適合滑雪

挑對擋UV！太陽眼鏡「6顏色」效果差很大...紅色適合滑雪

眼鏡族必戴　「半碗拉麵」口罩越霧越好吃

眼鏡族必戴　「半碗拉麵」口罩越霧越好吃

高雄舞廳前3刀放血奪命　兇煞逃亡扮相曝

高雄舞廳前3刀放血奪命　兇煞逃亡扮相曝

「眼鏡市場」振興方案「用1千元買7千元眼鏡」

「眼鏡市場」振興方案「用1千元買7千元眼鏡」

關鍵字：

眼鏡布眼鏡鏡片

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

野生「零負評女神」現洲際棒球場

紙本藝FUN券「幸運生日」結果出爐

百萬YouTuber「熱吻同床睡19歲親妹」賺點閱！

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

薔薔狂提詐賭惹怒...徐乃麟氣炸「我告死妳」摔MIC走人

松鼠怪牙直戳眼睛！好心女幫剪牙

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

百貨夾縫屋1.6億求出售　專家曝2點不看好

貝童彤泳裝「側邊全開露一大片」

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

捷議長改口：沒說台是國家　網開酸

雞排妹副業賺爆「6000萬買下大安區整層豪宅」！

「丹丹漢堡」加盟機制曝光！網傻：要付出一生

更多

最夯影音

更多
恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了
警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面