用來擦眼鏡會刮壞鏡片！內行曝「眼鏡布」真實功用　網驚：是真的

▲眼鏡布不是用來擦眼鏡。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者黃可昀／綜合報導

一般人去眼鏡行配眼鏡，店家都會附1個眼鏡盒與1塊眼鏡布，很多人都習慣拿眼鏡布來擦拭鏡片，上頭的灰塵、指紋馬上就被清得一乾二淨，不過有一說是「眼鏡布會刮傷鏡片」，真實功用根本不是用來清潔眼鏡，令不少人都相當震驚，原來以前都做錯了。

一名網友在PTT表示，他以往都習慣拿眼鏡布來擦鏡片，但某天突然被朋友糾正，說眼鏡布是用來「包」眼鏡的，不是用來擦，讓他聽得一頭霧水，明明眼鏡布拿來擦鏡片效果很好，單純用來包眼鏡這功能聽起來略顯突兀，「這是什麼奇怪的理論？有誰知道嗎？」

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▲眼鏡布真實功用是包住眼鏡，房只在眼鏡盒內碰撞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



不少專業網友在底下留言指出，無論是用哪一種布，上頭都會卡灰塵，再用來摩擦鏡片確實有可能造成刮痕，最保險的方式就是用洗碗精清洗，洗完用面紙「壓乾」水分，不要用擦的，而且也不能用含皂的清潔劑，像是肥皂、沐浴乳等等，否則會傷到鏡片的表層膜。

網友回覆，「是真的，可以 Google看看」、「任何布用久都會卡塵，自然會刮傷」、「在光學廠也不會用『擦』這動作去接觸鏡片」、「正姐（解），眼鏡布只是防撞」、「是真的阿~ 髒了只能用洗碗精+水洗，肥皂洗會傷到鏡片膜。」