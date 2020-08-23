印度國父甘地金絲眼鏡拍出1000萬　物主：他來南非時送我叔叔的

▲甘地眼鏡有一個很大的特色，鼻橋部分為了符合甘地鼻樑特別的彎。（圖／翻攝自facebook／East Bristol Auctions Ltd）

實習記者簡立宇／綜合報導

印度國父甘地（Mahatma Gandhi）總是戴著一副金絲眼鏡，炯炯有神的眼睛彷彿能洞察一切不公義的事情！他鼻樑上的這副眼鏡，在21日拍賣出26萬英鎊（約台幣1000萬元）的高價，然而這副眼鏡流傳的經過還有一段小插曲！

根據英國《古董交易公報》報導，東布里斯托拍賣所（East Bristol Auctions）日前在信箱中發現一封白色信件，裡面有一副鍍金眼鏡，眼鏡主人在信中提到，這是「甘地大約1920年前後在南非時交給他叔叔的」，他只是從叔叔那裡繼承了眼鏡，並陳置在抽屜裡長達50年了。

眼鏡主人在信中提到，「如果這副眼鏡不好」，那麼可以直接把它丟掉。不過拍賣師安德魯•史托（Andrew Stowe）表示，甘地的眼鏡肯定是非常有紀念價值的寶物，眼鏡主人近幾個月可能過的比較艱難，但這個拍賣結果能讓他得到一筆改善生活的錢。

▼甘地的圓框眼鏡是他的招牌特色。（圖／取自免費圖庫pixabay）

拍賣商表示，眼鏡是甘地整體形象的重要組成之一，他常常會將舊的或不重要的東西贈予需要幫助的人，例如一副對後世者來說稀有卻重要的眼鏡。

然而拍賣所該如何確認眼鏡的真偽呢？首先，甘地在倫敦完成律師培訓後，在1893年移居南非，在那裏住了21年，並首次在民權運動中採取非暴力抵抗。另外，博物館也有一副甘地的眼鏡，鼻橋的為了符合甘地的高挺的鼻子有明顯扭曲，這副眼鏡也帶有相同的扭曲。

這次的拍賣引來世界各地關注，印度、卡達、美國、俄羅斯、加拿大都有投標者競標。近年來甘地的許多物品都有在拍賣會上出售，2009年，他的一副眼鏡、皮革涼鞋、懷錶以及一個承裝最後一餐的黃銅餐盤，在紐約以180萬美元（5200萬台幣）售出。