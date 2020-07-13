兇煞逃亡扮相曝！高雄舞廳前3刀放血奪命　出入家裡遮到「六親認不出」

記者黃子倩／高雄報導

10日清晨6點多在高雄七賢二路上一家舞廳，砍傷李姓男子身亡的林姓主嫌，12日晚間在住家被警方逮捕，根據警方掌握的監視器，本身就是通緝犯的林嫌擔心警方找上門，出入家裡都戴鴨舌帽、眼鏡等，刻意變裝，而且經過有監視器的地方，還會刻意壓低帽簷，避免臉部被拍攝到，但警方不分晝夜24小時監控，趁嫌犯返回左營住家時，一舉將人逮捕。

▲舞廳刺人嫌犯出入住家戴帽子、眼鏡遮掩。（圖／記者黃子倩翻攝）

命案發之後，警方過濾上百支監視器，掌握林姓嫌犯可能接觸的對象還有逃逸路線，研判他可能落腳藏匿在屏東縣或高市三民、鳥松還有左營等地，專案小組不分晝夜24小時監控、埋伏，12日晚間10點多，終於等到嫌犯返回左營住家，一舉上前將人逮捕。

▲舞廳殺人嫌犯出入住家戴帽子、眼鏡遮掩。（圖／記者黃子倩翻攝）

林嫌向警方供稱，當天在舞廳門口等朋友前來，準備一起進入消費，但等候過程中，李性死者一方有人一直瞪著他，讓他感到很不滿，於是上前嗆聲，雙方人馬爆發衝突推擠，在混亂中，他意外持折疊刀揮刺李姓男子，導致他大量失血死亡。

而發生鬥毆事件的舞廳，事發當下沒有在第一時間報案，導致鬥毆事件擴大，還讓林姓主嫌逃脫隱匿，業者疏於管理，新興分局動員大批警力每天針對舞廳實施密集性大規模臨檢，要杜絕可能的違法事端與糾紛再次發生。

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