曾玟學、賴品妤臉書同步認愛　「彼此會繼續努力」

▲曾玟學、賴品妤。（合成圖／ETtoday資料照、翻攝賴品妤IG）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委賴品妤8日遭週刊爆出與前時代力量議員曾玟學熱戀中，兩人大膽的在接上抱抱、擁吻，充滿著粉紅泡泡。稍早，曾玟學透過臉書回應外界，謝謝大家的關心與祝福，在私領域上請給我們一點空間，公領域上彼此都會繼續努力。

賴品妤也同時在臉書回應，謝謝大家的關心與祝福，私領域請給我跟玟學一點空間，公領域上我們彼此都會繼續努力品學兼優！

根據《周刊王》報導，曾玟學和賴品妤從9月2日至5日，連續4天在賴品妤香閨共度春宵，在外頭兩人也不避諱在街上十指緊扣、熊抱纏綿、撥髮調情，曾玟學陪賴品妤逛藥妝店時，還不時用手撥弄賴品妤的頭髮和脖子，逗得賴品妤羞怯嬌笑，最後兩人甜蜜返回愛巢。

消息曝光後，曾玟學跟賴品妤的臉書沒有更新任何動態，但有網友到曾玟學臉書留言恭喜他「擄獲女神心」，但有也網友酸，「所以您是為了入贅新潮流所以才憤而退黨嗎？」

因太陽花學運而聲名大噪的賴品妤，自選上立委後各方面都受到媒體關注。今年初賴品妤接受廣播節目訪問時，表示目前沒有男朋友，而擇偶條件的部分，偏好法律界人士，因為自己是法律出身，會覺得彼此的頻率比較對的上。