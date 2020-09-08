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台積電軍事晶片都能製造…台灣為何做不出核彈？網爆歷史真相：要問老美

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▲台灣半導體產業成績亮眼。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台灣半導體技術卓越。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者劉雪兒／綜合報導

台海近來情勢緊張，台灣也與美國簽訂多起軍售案，以增強國軍實力。就有網友好奇詢問，美國軍事晶片都是由台積電生產製造，連這麼精密的高科技台灣都能生產，「為什麼一顆核彈都做不出來」。貼文也引起網友們的熱議，有網友曝光關鍵因素，指其和美國有關！

一名網友在論壇《mobile01》軍事迷機地板，以「台灣為什麼做不出核彈？」發文提問，原子彈75年前就已經問世，成功投入戰場，而美國一堆高科技的軍事晶片，大多數都是由台積電生產製造，但台灣在擁有精密且最先進的半導體製程，卻連上個世紀的舊科技都無法突破，「難道研發核彈真的比研發半導體還要困難嗎？」

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他認為如果技術不是問題，問題在原料，「如果是原料的問題，在印度、巴基斯坦跟北韓都買得到的情況下，台灣難道有比其它國家窮嗎？」他還直言說，武器需要有大量人員來操作，「唯有核武才可能避免台灣陷入這種軍備競賽」。

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▲網友好奇詢問，為何台灣科技發展優異，卻做不出核彈。（圖／翻攝自mobile01）

貼文一出，網友們道出歷史，表示台灣曾研發出核彈，但最終被美國阻止，直到進入都沒再造，「這要問老美，老美在台灣有無數間諜，不然早就做出了」、「原子彈不難，難的是核武小型化，還要有多次試驗數據，台灣在造核彈時是被美國人闖進來關掉的，你不懂嗎？」、「這要問老美，老美在台灣有無數間諜，不然早做出來了」、「蔣經國時代已經發展出來了，但是被美國安插在台灣的間諜張憲義全家叛逃飛去美國密告」。

不過也有不少網友認為，台灣其實不需要核武自製，「還在吹喔，台灣核彈當年早就做好了，小蔣死後李登輝受美方壓力才拆掉最後的核武，反應爐跟重水是被美方壓迫才拆毀。既然台灣不發動對中國戰爭，為何要持有核彈這高危險性的東西，當年桃園核外洩的下場又不是沒看到」、「發展了你要去哪裡試爆？台灣就那麼點大，而且發展了也不會讓你知道啊」。

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