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第一次跟男友外宿！帶芳香小物「想撲倒男友」　網驚：最重要的沒帶

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▲▼飯店備品，盥洗用具，洗髮精，沐浴乳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲原PO第一次男友出遊，準備許多瓶瓶罐罐的物品。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

第一次跟另一半或是曖昧對象過夜，是個非常刺激又浪漫的事情，一名女網友打算跟男友去阿里山，來一趟大自然輕旅行。這也是她第一次跟男友外宿，但不知道該準備什麼，「大家都會特別準備什麼呢？」文中她也分享自己的行李，有保養品、誘惑男友小物、盥洗用品等，但有網友提醒，「最重要的沒帶！」

原PO在「mobile01」論壇發文，跟男友曖昧一陣子，後來順利在一起了，趁著疫情趨緩的時候，打算去阿里山踏踏青，「不過這是第一次跟男友外宿，大家都會特別準備什麼？」她也在文中也分享自己準備的東西，包括基本保養品、防曬、防蚊液、誘惑男友達陣的小物，就連盥洗用品也一併帶上，「洗香香+噴香香，不知道能不能成功撲倒男友。」

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▲▼飯店備品，盥洗用具，洗髮精，沐浴乳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲網友們貼心提醒，「戰袍記得要帶」。（示意圖／記者蔡玟君攝）

從照片中可以發現，瓶瓶罐罐的東西加起來至少有9樣，網友們看完後紛紛驚呼，「也帶太多東西了吧，大瓶的可以分裝小瓶會比較好帶，才去兩天一夜而已」、「沐浴乳、洗髮乳可以分裝吧，帶這麼大瓶行李會很重的」、「看到第一次出遊就這麼帶多東西，以後萬一住一起還得了」；也有網友提出，外出四大口訣，「『伸、手、要、錢』，身份証、手機、鑰匙、錢包」。

也有很多網友發現，原PO忘記帶最重要的東西，「保險套多帶一些就好，電燈關掉都一樣」、「注意要做好當媽媽的準備」、「內衣褲記得帶整套的」、「帶了一堆廢物，不戴套戰鬥裝嗎」、「都打算撲倒男友了，準備張床就好了」、「避孕藥跟保險套啊！這麼重要的東西妳媽沒教妳」、「戰袍記得要帶」。

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