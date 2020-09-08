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夜校女學生怕上課　1970「全台大鬧鬼」看見群體性瘋狂

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記者謝欣辰／綜合報導

台灣於1970年代發生「全台大鬧鬼」亂象，當時到處鬼影幢幢，民間傳說四起，甚至有人說「對岸大陸一次派400個水鬼過來」，一度讓大家晚上不敢出門；造成「群體性瘋狂」式鬧鬼，政府最後動用「國家機器」，才慢慢平息，留下獨特的歷史回憶。

全台大鬧鬼「工廠女工不上夜班，夜校女生不上課」

據當時的報紙報導，因為鬧鬼造成了全台民眾的恐慌，公務員上班說鬼，主婦去菜市場也說鬼，學校老師提醒學生晚上少外出，學生回家又理直氣壯的對家長說，「老師說有鬼！」；這樣不斷擴散的結果，造成有的工業區沒有女工上夜班，夜校女學生不上課；有的夜市生意驟減一半，還有的港口都停擺，卡車停止進出，嚴重影響經濟與工商產業。

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▲▼ 。（圖／讀者提供，翻攝）

▲鬧鬼嚴重影響台灣經濟與工商業，警署特別呼籲 。（圖／讀者提供，翻攝）

說鬼影響嚴重，動用警政署長發聲明

因為鬼故事對全台影響太大，1973年11月22日，當時的警政署長周菊村特別發表聲明說，「最近全省各地紛傳『鬧鬼』，際此科學昌明進步的時代，鬼怪之說，自為有識之士所不齒；日前台北縣新莊分局查獲曾經做過乩童的朱天源故意裝神弄鬼，企圖籍驅鬼斂財，即其實例；方天源現正依法處理中，可為不法者之戒；神棍或不法之徒藉機斂財故意散佈的謠言，希望大家不要聽信，並隨時向就近警察機關檢舉，俾依法處理，以儆刁頑。」

▲▼ 。（圖／讀者提供，翻攝）

▲華西街男妖怪事件也被登報報導。（圖／讀者提供，翻攝）

華西街男妖怪　人扮鬼嚇死人

這些所謂的鬼怪，除了神棍裝神弄鬼之外，就是有人可能因精神異常，被當成是鬼。1973年11月23日深夜11點，一名去萬華華西街的嫖客，突然畫了一張又黑又紅的「鬼臉」，在寶斗里到處亂竄，搞得其他嫖客與賣春女子嚇得紛紛走避。

男子被逮捕後，供稱為了保護皮膚，平常就喜歡塗粉畫口紅；臉上的花紋是在嫖妓時，被兩位花名「小惠」及「曼娜」的妓女畫上的；警方為了慎重起見，還押著他去找那兩名妓女對質。隔天報紙下的標題也很有趣，「鬼從哪裡來？寶斗里、活捉一個；男妖怪，妓女畫成。」

全台群體性瘋狂　上千人擠派出所看「人扮鬼」

台中市也發生過「人扮鬼，嚇死人」的事件。有天晚上，突然傳出警方在一棟大廈抓到男鬼、女鬼，竟然有上千人擠在靠近柳川的大誠派出所想看鬼；儘管警方一再否認與解釋，但人群之中卻傳出，「這些鬼已經被送到一分局」，大家又轉移陣地看熱鬧，甚至還有人衝進去要找鬼。

警方直到凌晨3點多才逮捕興風作浪的人，結束這場鬧劇；當時報導特別表示，在潭子、草屯、員林都有人扮鬼嚇人，但都不如這次嚴重。

「保密防諜、石油危機」等時空背景　助長台灣說鬼風氣

不久後，民間流傳有共諜在操作鬧鬼事件。那時的報紙還認為，除了大眾媒體推播助瀾之外，治安人員的警覺性也不高，因為他們都有「社調報告」的規定，凡是社會動態都必須提供主管參考，結果民間出現鬧鬼傳聞，相關單位竟然可以無視，鬧到人心惶惶。

其實，那時候剛好發生第一次石油危機，包括台灣在內，很多國家都力行節約能源，像台北市的路燈就亮一盞暗一盞，鄉下就更不用說了，晚上幾乎伸手不見五指，替說鬼提供很好的氣氛；再加上政府長年宣傳「小心匪諜在你身邊」，所以只要發生比較離奇的事，都容易產生聯想。

早年台灣天天高喊「保密防諜，人人有責」，儘管到了1970年代，匪諜案已經不多見，但說久了，難免朝陰謀論發展；例如，有3名大學生在1972年8月時，於南投與花蓮交界處的奇萊山離奇失蹤，被稱為「邱高事件」，之後山難頻傳，令奇萊山有「黑色奇萊」的稱號。

似乎離奇事件都會扯到是敵人在幕後搞鬼。1970年戒嚴時期，海岸山地都有嚴格管制，曾傳出有匪諜滑翔機降落山區的可疑事件，有種說法是，他們被綁架，搭著滑翔機去大陸，才會出動空軍直昇機、陸軍特種部隊等大搜山，也都找不到人。

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