夜教場佈！他清掉紅包袋「安全門默默開啟了」　撤場更崩潰：為什麼是我

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／周亭瑋報導

大學生「夜教」試膽儘管爭議不斷，仍代代流傳下來。一名網友日前發文分享親身經歷，當時他在場勘、佈置甚至撤場時，竟然都碰上了詭異的事，其中某位扮鬼同學的話，更讓他毛骨悚然。

網友在PTT發文提到，在規劃初期，他和另一位女同學R負責場勘，由於地點全在校園偏僻陰暗的角落，自稱「看得到」的R認為，有必要一一確認是否合宜，而他純粹是陪伴的角色。

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那天晚上，兩人看了6、7個地方，每次R都會獨自進到指定角落，至於他則在轉角等候，事後再根據R的「溝通結果」進行記錄，「大部份地點都還OK，但有些禁止事項要特別註明，唯獨一個地點是『不被允許的』。」

網友接著說，「在前往最後一個地點的路上，我注意到R似乎在啜泣且腳步漸慢，右手緊握到我的手臂都疼了，誰知道她突然抓住我爆哭，用各種奇怪的聲音狂喊對不起，同時身體不自然地扭動。」當下他驚嚇多於害怕，但因無法掙脫只好抱著安撫，最後攙扶對方回宿舍。

▲示意圖，與本文無關。（圖／123RF）

到了場佈當天，他在打掃環境時，發現了一個紅包袋，於是順手清理掉，結果當他將黑幕掛上，把整扇安全門完美蓋住後，門竟然無聲地打開了，「儘管看不見門本體，但牆上角度漸開的綠光不會說謊，我告訴自己...那是逃生標誌的光啦，眼看門就要碰到黑幕，我趕緊說同學不好意思，然後話都來不及說完，門就關了。」

原po表示，夜教進行時，黑幕那關有安排一個H女負責嚇人，「每次小隊離開後，我都要進關檢查，修復被破壞的機關，某次從裡頭出來時被H嚇到，見她只露臉不動又不出聲，差點叫出來，但怕被路過小隊聽到，只能吞下去。」然而，在事後總檢討會上，H女竟跟他道歉，說自己太累睡著了，根本沒幫上忙。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

不僅如此，在撤場的過程中，網友也有遇到詭異的情況，當時他整理完打算去集合時，眼尖發現安全門上遺留的紅繩，於是順手拿剪刀將它剪斷，結果眼淚差點跟紅繩一起落地，「X的安全門又開了！這次眼睜睜地看著它打開，淡淡的綠光沒有任何影子，我不敢動，更不敢呼吸，腦袋才正要開始思考，門又突然闔上。」事情過去後，他有追問當初一起場勘的R，「為什麼是我？」而R女只說，「你跟我一樣帶有靛色的氣，但只有一點點。」