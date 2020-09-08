　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

百人夜半踢正步！「小金門南山無頭連」是「金馬獎 」最佳鬼片

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲南山頭四營區。（圖／翻攝自金門觀光旅遊網）

▲南山頭四營區。（圖／翻攝自金門觀光旅遊網，下同。）

記者謝欣辰／綜合報導

1958年爆發的八二三炮戰，無論共軍或國軍都有重大傷亡，加上兩岸彼此派水鬼蛙人摸哨，所以戰地就開始傳出很多靈異事件。有名的「小金門南山無頭連」傳說，搞得大家當兵抽籤的時候，都很怕抽到金馬奬，只有人抽到外島，底下的人都一陣歡呼，因為又少掉一個名額！

據民間傳說，「小金門南山無頭連」時空背景於八二三炮戰後的1969年，兩岸依舊處於緊張狀態。在青岐村的南山連附近經營雜貨店的阿水伯，有天早上經過軍營，因為沒看到任何阿兵哥，覺得不太對勁，走進一看，寢室裡滿地鮮血，士兵的喉頭被切斷，左耳被割下；才驚覺，原來一整個連，都在晚上被共軍的「水鬼」給「摸掉」了。

南山連被摸掉之後，短期內並沒有新的部隊進駐。但到了深夜，附近的村民就會聽到士兵喊著「一二、一二」，踢著正步的聲音，仔細一看，整個部隊都沒有頭。當地人只好請來法師來處理，才知道原來南山連的連長自認愧對國家，所以才在深夜時，還不停操兵練習，使那些靈魂無法離去。

「無頭連」的事情快速傳開，旅長、師長、將軍都去過現場，但都無法讓連長安息，當地民眾覺得可能是因為他們的官階還不夠，壓不住怨氣。

▲南山頭四營區。（圖／翻攝自金門觀光旅遊網）

直到蔣介石在事發當年的冬天，剛好到小金門巡視，發現南山頭沒人駐守，就請「陳司令」說明狀況；隨後決定深夜留下來，與南山連的陰魂說說話。果然到了晚上，南山連又響起了踢正步的聲音，「一、一、一二一⋯⋯」的在訓練。

蔣介石來到無頭部隊面前說，「不用自責，你們已經完成了應盡的責任，國家不會責怪的。從今以後，可以好好休息了。」無頭部隊就在連長帶領下走向海邊；從此之後，再也沒有人看到「小金門南山無頭連」出來操練，漸漸流傳成民間傳說。

對此，曾在小金門擔任1974到1976年少校營輔導長，現已退休於烈嶼國中的林馬騰老師表示，他家在南山頭附近，離南山連不到一公里，以前還在部隊服役，南山連也是管轄單位之一。他很篤定的說，這根本就假的，以前看過有談話性節目在說這一段，「名嘴講得好像自己在現場，可是根本沒有這回事。」

▲南山頭四營區。（圖／翻攝自金門觀光旅遊網）

林馬騰老師補充，南山連是有7、8個據點的海防連，有排據點也有班據點，分別住在20多個碉堡，「那時候，每個據點都是雙哨，又不是像台灣，有的連隊是睡大通鋪，水鬼再厲害，也不可能一次摸掉20多個碉堡。」

他說，他在小金門擔任少校營輔導長的時候，南山連也是管轄的防區之一，卻從來沒有聽過「南山無頭連」，也沒有感受哪個地方怪怪的。之後，兩岸和緩了，更不可能發生這種事，但在他退役之後，到了1980年代就開始出現這個故事。

他提到，兩岸在1970年代的確是有水鬼活動，可是只能算騷擾，沒有聽到有誰被摸哨；在部隊裡面，曾經發生過很多不尋常的事，「在漆黑的夜裡被丟石頭，或者也有人看到有黑影在移動，可是開槍打又打不到，可是要說被割頭割耳朵，絕對是沒有。」

►手上票券過期了，如何讓它起死回生？

ET快訊
薔薔狂提詐賭！徐乃麟氣炸「我告死妳」摔MIC走人　真相曝光
快訊／紙本藝FUN券抽籤結果出爐！這些「幸運生日」都中獎
LIVE／紙本藝FUN券抽「生日」！12點準時開獎
北市托嬰中心保母「重壓哄睡」！下秒棉被悶頭恐怖影片曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

軍中鬼故事大彙集！安官桌會吃筆＋銅像會換手　他加碼爆：內務櫃裡有個光頭

軍中鬼話冠軍／中坑每梯都有人失蹤　鬼班長半夜教訓新兵

馬祖官方認證「無頭部隊」鬼故事　坑道先和老學長打招呼

百人夜半踢正步！「小金門南山無頭連」是「金馬獎 」最佳鬼片

常掉頭髮！她連續收集12天寫本本　「平均破100根」哭：早晚要禿

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

他一本正經講幹話講解檢定試題　無厘頭解說...網：果然正港台灣人

吳宗憲曝「歐漢聲.JR鬧翻」：擦槍走火！　盼以和為貴「歐弟的角度也沒有不對」

S2O直擊／百大DJ Danny Avila狂揮中華民國國旗　連說9次「謝謝」：你們是超屌國家

百人夜半踢正步！「小金門南山無頭連」是「金馬獎 」最佳鬼片

常掉頭髮！她連續收集12天寫本本　「平均破100根」哭：早晚要禿

《阿宅煮瞎毀》實況界西餐料理爭霸賽　湯米、Section部分誰被BAN出廚房？

採訪問「你是男人嗎？」眼神瞄下體　Lovelyz美珠遭轟性騷道歉了

醫材價差亂象！消基會點名這些醫院　「心臟瓣膜」最高差價9.2萬

吳景欽／【淫保全囚女】防止再犯只能靠羈押嗎

世大運金牌選手「亞洲標槍王」鄭兆村現身傳說學園祭　攜手YR、喵少和米克展開對決

「貓咪舉物扭蛋」第二彈！集結更多隻排隊形　亮黃、灰藍新花色萌翻

為趕到醫院照顧癌母…他撞死「運將、乘客」！清醒喊：想不起來

西班牙人憂Danny Avila來台染疫「不歡迎你回國」　本人霸氣回：台灣0確診

保清白！關務署比對　尚無其他國家隊進口偽標MIT口罩

雙載騎士紅燈衝出「神之右轉」　他喇叭示警...反遭咆哮怒嗆

新奇熱門新聞

百人夜半踢正步！　「小金門南山無頭連」

12天掉幾根頭髮？他收落髮記錄曝

海賊爭霸online　真送S級火槍兵

黑武士啃掃把　住戶：牠住進去了

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

正妹房仲賣5間　用身體成交玩3P

清水健示範火車便當　女優爽到哭

他打赤膊到陽台澆花被檢舉：變態

女性胸型分7種　大多數人屬這種…

G奶女星下體全裸　一個手滑看光了

無碼帶流出　長谷川留衣16分片瘋傳

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

更多熱門

相關新聞

綠蠵龜擱淺沙灘　海巡署保濕救援

綠蠵龜擱淺沙灘　海巡署保濕救援

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊第三機動巡邏站5日接獲民眾通報，在金門縣烈嶼鄉中墩岸際沙灘有一隻活體海龜，疑似迷途擱淺，隨即派遣線上巡邏同仁前往搶救，並同步通報金門縣政府水產試驗所到場援助，巡邏組人員抵達後立刻用濕布覆蓋擱淺海龜，由水試所人員初步檢驗無傷後，將綠蠵龜帶返留置、詳細檢查。

古寧頭驚見5枚未爆彈！急拉封鎖線

古寧頭驚見5枚未爆彈！急拉封鎖線

解放軍侵台4路線？陳玉珍曝「斬首」關鍵

解放軍侵台4路線？陳玉珍曝「斬首」關鍵

陳玉珍曝曾搭軍艦到台讀書

陳玉珍曝曾搭軍艦到台讀書

洪鴻鈞入祀忠烈殿　93歲母：把兒子送給國家了

洪鴻鈞入祀忠烈殿　93歲母：把兒子送給國家了

關鍵字：

金門金門南山無頭連.八二三砲戰鬼故事軍中傳說大家來說鬼

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

野生「零負評女神」現洲際棒球場

捷議長改口：沒說台是國家　網開酸

松鼠怪牙直戳眼睛！好心女幫剪牙

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

情侶接吻...男友吸出「超濃起司」爆臭秒吐！畫面曝：草莓口味

「丹丹漢堡」加盟機制曝光！網傻：要付出一生

貝童彤泳裝「側邊全開露一大片」

即／高雄男肇撞小黃　司機乘客不治

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

百萬YouTuber「熱吻同床睡19歲親妹」賺點閱！

賴品妤熱戀「大街磨蹭」全直擊　十指緊扣攻入香閨

《古惑仔》張耀揚消失N年近況曝光！

百貨夾縫屋1.6億求出售　專家曝2點不看好

更多

最夯影音

更多
恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了
警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面