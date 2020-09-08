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一周內「冰火二重天」　美西同時發布高溫與暴風雪雙警報！

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▲▼紅外線衛星雲圖顯示美國科羅拉多州野火期間的狀況。（圖／記者葉睿涵攝）

▲紅外線衛星雲圖顯示美國科羅拉多州野火期間的狀況。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國西部仍在經歷熱浪，並擔心野火是否會因此加劇之際，西部山區卻將在本週迎來第一場雪。多變的天氣讓不少地區在一周內同時發布高溫警報與暴風雪預警。

據《紐約郵報》報導，西南部沙漠、加州和俄勒岡州南部地區由於熱浪來襲，在當地時間7日都發布了高溫警報。福斯新聞引述美國國家氣象局（NWS）的說法，這股熱浪讓南加州的氣溫破了紀錄，洛杉磯附近的伍德蘭山（Woodland Hills）6日出現攝氏49.44度高溫，創下洛杉磯縣最高溫紀錄。這個溫度幾乎與美國最熱的加州死亡谷最高氣溫相當。

高溫與乾燥的條件結合將提升美西野火的風險，因此從華盛頓（Washington）到南加州（Southern California），甚至東部的科羅拉多州（Colorado）等西部9州都發布了火災風險的紅旗警告。但在西部山區，他們將迎來更詭異的天氣。

▲▼加州海邊出現因破紀錄高溫熱浪到海邊避暑的人潮。（圖／路透）

▲加州海邊因熱浪出現避暑人潮。（圖／路透）

擁有洛杉磯山脈最高峰的科羅拉多州溫度將在一周內大起大落，一場暴風雪將在熱浪後席捲科羅拉多州。此前的週末，他的溫度高達38.33攝氏度。

科羅拉多州公共廣播電臺報導，助理氣候學家波林格（Becky Bolinger）表示，這種劇烈的天氣變化「是我從未見過的」。博爾德國家氣象局（Boulder’s National Weather Service）7日也在推特上提醒民眾，現在就得為這種夏天和冬天的劇變天氣做好準備。

NWS指出，冷鋒將從7日晚間開始生成，美西的氣溫會在8日有所下降，但仍高於季節平均水平；8日，強風和暴雨將轉為降雪，而暴雨可能會導致樹枝斷裂和電力中斷。

當地媒體報導，丹佛6日的氣溫高達32.22攝氏度，週末後就要立即迎來大部分前山脈地區20年來沒有經歷過的9月降雪。丹佛最早的冬季降雪記錄是在1961年9月3日。由於氣候的劇變可能帶來寒流，蒙大拿（Montana）、懷俄明（Wyoming）和科羅拉多州也都發布了暴風雪預警。

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