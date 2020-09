一周內「冰火二重天」　美西同時發布高溫與暴風雪雙警報！

▲紅外線衛星雲圖顯示美國科羅拉多州野火期間的狀況。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

美國西部仍在經歷熱浪,並擔心野火是否會因此加劇之際,西部山區卻將在本週迎來第一場雪。多變的天氣讓不少地區在一周內同時發布高溫警報與暴風雪預警。

據《紐約郵報》報導,西南部沙漠、加州和俄勒岡州南部地區由於熱浪來襲,在當地時間7日都發布了高溫警報。福斯新聞引述美國國家氣象局(NWS)的說法,這股熱浪讓南加州的氣溫破了紀錄,洛杉磯附近的伍德蘭山(Woodland Hills)6日出現攝氏49.44度高溫,創下洛杉磯縣最高溫紀錄。這個溫度幾乎與美國最熱的加州死亡谷最高氣溫相當。

Red Flag Warnings in place Tues afternoon into Wed for upcoming Santa Ana winds,. Residents in foothill communities near #BobCatFire should remember this is the time to get "Set". Assemble your emergency supply kit and be ready to evacuate if told to do so. #LAWeather #cawx pic.twitter.com/4ZtRJHOfVk