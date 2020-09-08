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幫妳把氣吸出…風水師「調氣按摩」伸舌頭亂舔！她哭崩向母求救

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▲▼按摩,馬殺雞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲翁姓風水師竟利用幫女子萱萱「調氣按摩」時趁機猥褻。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／南投報導

南投翁姓風水師竟利用幫女子萱萱（化名）「調氣按摩」時，在房間內以自己身型優勢，跨坐萱萱身上趁機猥褻，過程中他完全不顧女方頻頻拒絕，仍不停手，事情直到萱萱返家崩潰痛哭才曝光。南投地院近日審結，依強制猥褻罪判翁男有期徒刑6月，緩刑2年。可上訴。

▲▼按摩,馬殺雞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲翁男竟趁與萱萱獨處一室的時候，伸狼爪強行舔她私密處。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

翁男為某道教協會的風水師，因處理萱萱家中風水事宜，深得她全家人信任。萱萱與妹妹2月24日晚上8點許，與翁男相約他會所進行「調氣按摩」，姊妹倆抵達後，翁男以在1樓調氣會褻瀆神明為由，要求萱萱上2樓小房間，沒想到此時，他因見房內只剩萱萱一女，竟色性大開，待萱萱趴臥在按摩床後，邊按摩經絡穴道邊趁機猥褻。

過程中，翁男以優勢身型跨坐女方身上，強行隔著萱萱上衣撫摸她胸部至下體，接著甚至又以「要將氣吸出為由」，強行舔她私密處。萱萱返家後崩潰痛哭，媽媽見事態嚴重，趕緊帶她至警局報案。

南投地院審理時翁男坦承犯行，法官認為，翁男為逞一時性慾，竟利用萱萱對他的信任強制猥褻，不過考量他犯後明顯有悔意，並且有與被害女子達成和解，審結依強制猥褻罪判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，緩刑期間需付保護管束，並須支付公庫10萬元。可上訴。

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