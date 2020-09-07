剛成年揪國中女友嗨9次「鬧出人命」　台南哥點頭結婚獲緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

鄭姓男子2018年12月間與當時就讀國中的少女小薇（化名）成為情侶，交往期間一共發9次性行為，後來女友懷孕前往醫院就診，卻因此挨告。台南地院法官考量到家長有意讓兩人結婚，日前依法判處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，全案仍可上訴。

▲鄭男願意和小薇結婚，負起為人夫、人父的責任。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本案當事人無關）

判決書中提到，鄭男透過網路結識當時就讀國中的小薇，兩人因為很有話聊進而成為情侶，2018年12月至2019年6月間先在台南某民宿發生3次性行為，2019年6月至2020年3月間分別在民宿、住處發生6次性行為，總計9次。沒想到小薇意外懷孕，前往醫院就診才讓整起事件曝光。

台南地院法官認為，雙方第一次發生性行為時，蕭男才剛成年，年輕識淺且思慮欠周，因為一時被情慾沖昏頭才會觸法，加上雙方家長皆同意讓他們結婚，如果依照刑法第227條第1項之罪判刑，顯然是情輕法重，於是決定依刑法第59條之規定減輕其刑。

法官接著說，雖然蕭男的行為侵害了小薇的性自主決定權，但考量到兩人是男女朋友關係，他也願意負責共同照顧尚未出生的小孩，最終依對未滿14歲女子為性交，共3罪，各處有期徒刑1年6月；再依對14歲以上未滿16歲女子為性交，共6罪，各處有期徒刑7月，合併應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間須付保護管束，全案仍可上訴。