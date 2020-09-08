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小五女自囚悲錄「性侵告白」！父麻吉騙出遊...棉被蓋臉猥褻

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▲▼母女,女孩,傷心,女童。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女童返家後向爸爸哭訴遭到性侵，事後還將過程錄音下來。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台南報導

男子阿義（化名）帶著好友小學五年級的女兒婷婷（化名）出遊後，再將她帶回自己的租屋處命洗澡、棉被蓋臉，性侵得逞。婷婷事後崩潰向爸爸哭訴，阿義惡行曝光。台南高院審結依妨害性自主罪，判阿義有期徒刑4年。可上訴。

阿義2018年4月間向婷父佯稱，要帶婷婷去找他女友一同出遊，婷父不疑有他答應後，阿義就將婷婷帶離住處，先騎車載她去台南市文化中心、鹿耳門等地遊玩，同日下午8時許，再將婷婷載回自己租屋處。

一進到房間，阿義便以婷婷身體有異味為由，要求她先進浴室洗澡，婷婷乖乖照做洗澡出來，阿義禁止她著衣、命她躺床上棉被蓋臉，進而猥褻性侵。

平時不太與爸爸說話的婷婷，當天返家後竟急著找爸爸，婷婷父親的同居女友直覺有狀況。婷婷哭訴表示，在阿義家睡覺時下體有很多濕濕、怪怪的東西，她痛了2、3次。婷父起初難以相信好友是狼，不過見女兒邊講邊哭，趕緊帶她至醫院驗傷。

事後婷父因擔心女兒想不開，還給了一隻手機讓她玩，而婷婷也趁獨自一人的時候，將自己關在房內把遭性侵經過口述錄下，這個錄音檔也意外成為阿義性侵犯行的證據之一。

台南高分院審理時，阿義辯稱沒有對婷婷強制性交、猥褻，本案是被婷父陷害，還說會叫婷婷去洗澡，是因為她有狐臭。不過法官勘驗相關證據，發現婷婷到醫院驗傷時陰部確實有擦挫傷，且她案發後情緒低落，都將自己關在房內，審結不採信阿義說詞，依法判處有期徒刑4年。可上訴。

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