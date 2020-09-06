人妻國考日激戰鮮肉男！小王將抓姦夫撞成腦震盪　嗆：我們在看書

▲張姓人妻與小9歲的許姓男子，在一次高普考結束後相約摩鐵「讀書」，當場遭夫抓包。（圖／記者李鍾泉攝）

記者徐愷昕／桃園報導

從事公職的張姓人妻，2017年間與小自己9歲的許姓男子在一次國家考試結束後，一起開車進入桃園某摩鐵激戰。頭頂綠炸的張夫知情後，速衝至現場堵人，未料，卻遭小王開車衝撞，致身體多處因此擦挫傷，還受有腦震盪。法庭上許男辯稱進摩鐵是去「看書」，準備隔日考試，但法官勘驗現場遺留的保險套及衛生紙，不採信他說詞，審結判偷吃2人須賠償張夫50萬元、另許男還須賠償10萬4912元。可上訴。

▲許男事後辯稱，與張女相約摩鐵指是為了看書休息，2人並沒有發生關係。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

33歲張女與24歲張男皆於公家單位上班，2人2017年7月9日在國家考試的考場相遇後，張男便以要接送張女回家為由，邀她一同上車返程。沒想到許男車開著開著便滑進摩鐵，2人還在裡頭發生性行為。

張夫一得知妻子外遇消息，迅速趕抵摩鐵準備抓姦，沒想到同日晚間9點許，小王欲離開摩鐵之際，抬頭一見張夫站在前方，竟踩下油門向前衝，致站在摩鐵車道出口處的張夫頸部、背部、四肢多處擦挫傷，另還受有腦震盪。

事後，張夫氣得提告2人偷吃侵害他配偶權以及傷害。法庭上許男辯稱，當天相約去摩鐵是為了看書準備隔天考試，他們在房內並沒有發生關係；至於開車衝撞，是因當天天色昏暗，他繳交房卡給櫃檯後，順勢將腳剎車放開所致，他並無故意之意。

桃園地院審理時，勘驗當天員警在摩鐵房內垃圾桶內搜出的保險套及衛生紙，由於上方還遺留許男的精液及女性的皮膚細胞，法官實在難認2人並無身體親密接觸，審結判偷情的2人需連帶賠償張夫50萬元；另許男還需再支付醫藥費及精神慰撫金10萬4912元。全案仍可上訴。

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