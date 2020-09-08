蕭淑慎前男友詐1800萬元！車禍失憶...連累劉香慈舊愛也挨告

▲「虎頭哥」鍾孟志曾在女友時尚網紅Doris的IG中「現身」，現在因車禍重傷療養還被控詐欺。（資料照／翻攝doris臉書、IG）

記者劉昌松／台北報導

曾與藝人蕭淑慎有過一段情的「虎頭哥」鍾孟志，以擁有6間房產可擔保為由，向從事坐月子事業的鄰居夫妻陸續借款1800萬元，2年前鍾孟志車禍重傷失語、失憶且失去生活自理能力，鄰居夫妻發現鍾名下根本沒房產，控告鍾和哥哥、劉香慈前男友鍾孟憲涉嫌詐欺，台北地檢署8日起訴鍾孟志，哥哥則因罪嫌不足不起訴。

鍾孟志曾和蕭淑慎、時尚網紅Doris（林若佳）交往，還和Doris生了個孩子，在玩車界頗有名氣，座駕包括400萬元的奧迪RS4、法拉利F355、福特F150小貨卡等，還有一台160萬的哈雷百年紀念款重機，人緣極佳，有「虎頭哥」的稱號，2018年5月間，因騎重機自撞路樹重度昏迷送醫，登上新聞版面。

鍾孟志的連姓鄰居夫妻提告指控，鍾孟志從2015年到2016年間，多次以哥哥鍾孟憲需要用錢等理由，陸續借款約1800萬元，還說名下有6間在台北市鬧區的房產可以當擔保，當時夫妻因為信任鍾，沒有設定抵押，但因為實在拖欠太久，一查才發現，這6間房子都不是鍾孟志的。

檢察官開庭時，哥哥鍾孟憲對於挨告感到莫名其妙，檢察官根據雙方借款通聯對話，認為無證據顯示哥哥參與其中，以罪嫌不足處分不起訴，至於鍾孟志的健康情形，經函詢療養中心，確認鍾孟志因車禍傷重，現在已經失去言語表達能力、記憶力，無法自理生活，目前已無法出庭應訊。

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