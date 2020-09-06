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「國父投胎當妳孫」靈媒爽詐3700萬…富女擲筊問玉帝才醒：被騙了

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▲▼靈媒誆辦法會賣結緣品，詐騙富家千金3700萬挨告。（圖／民眾提供）

▲靈媒誆辦法會賣結緣品，詐騙富商千金3700萬挨告。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中張姓富商千金控訴自稱「國際靈媒」、玉皇大帝胞姊的戴姓女子，5個月時間先後用「國父孫中山的靈要投胎當妳孫子」、「借錢給神明打能量」等要她奉獻，得手至少3700萬元。張女日前擲筊請示玉皇大帝發現遭騙後，憤而報警，希望「不要再有人像我一樣傻！」

▲▼靈媒誆辦法會賣結緣品，詐騙富家千金3700萬挨告。（圖／民眾提供）

▲▼富商千金控訴遭靈媒用各種離異理由及辦法會等，詐騙至少3700萬。（圖／民眾提供）

▲▼靈媒誆辦法會賣結緣品，詐騙富家千金3700萬挨告。（圖／民眾提供）

張姓女子今年3月認識戴姓女子，對方自稱是國際靈媒，還告訴她，說她是「馬雲陰間姐姐」、「地母化身」，同時舉出各種奇怪的靈異之說，包括「國父6年後轉世當妳孫子」、「玉皇大帝要護持誕生」、「關聖帝君要借錢打能量，跟造成新冠肺炎與中國水患的戰爭軍魂談判」等，賣她許多藝品結緣，還要她掏錢奉獻，從1萬多到2百萬不等，前後拿了近百件。

對方還以借款給神明1600萬、加入為「真主」創立基金200萬元，及超度法會近2000萬元。但她從未見過法事，前後共付了至少3700萬元。她後來越想越不對，日前跟玉皇大帝擲筊請示，才發現遭騙，立刻向警方報警提告，要討回公道。

據《自由時報》報導，戴女受訪時表示，她曾告訴張女「相信才辦」、「沒叫妳一定要超渡」，她確實有跟張女拿幾筆錢，但沒有3700萬那麼多，只有1000至2000萬。她沒騙人，沒斂財，天機是可洩漏的，信者恆信，不信者可以不奉獻。張女的說法對她是很大的誹謗，已告訴菩薩「我渡不了她！」既然已報警，不合理的她也沒能力處理。

·隨身攜帶、隨時急救，連指緣都可搽

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